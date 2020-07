DEL will zentrales Vorbereitungsturnier spielen

Berlin. Zur Vorbereitung auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) könnte über zweieinhalb Wochen ein Turnier stattfinden. „Es gibt einen Plan für eine vereinheitlichte Saisonvorbereitung mit einem Pokalturnier, das wahrscheinlich an einem Ort stattfindet, so, wie das die Basketball-Bundesliga gemacht hat“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke dem Fachmagazin „Eishockey News“.

Die 14 Klubs der DEL plus zwei Zweitligisten oder Gastteams sollen teilnehmen und nach einer Setzliste gegeneinander spielen. „Jeden Tag wäre dann am Abend ein Spiel, aber vorher hätten die Klubs an jedem Tag zusätzlich die Möglichkeit, Testspiele zu absolvieren“, sagte Tripcke weiter. Der Saisonstart in der DEL wurde in der vergangenen Woche vom 18. September auf einen noch nicht näher bestimmten Termin im November verschoben.

Vermutlich soll das Turnier etwa zwei bis drei Wochen vor dem neuen Saisonstart stattfinden. „Für die Klubs wäre es einzeln schwierig, kurzfristig etwas zu organisieren“, sagt Peter John Lee, der Geschäftsführer der Eisbären Berlin. Etwa vier Wochen vor dem Saisonbeginn würden die meisten Teams in das Eistraining einsteigen. Einige Klubs wie etwa die Eisbären müssten wegen der Teilnahme an der Champions Hockey League allerdings noch früher mit der Vorbereitung starten.

Alles zu den Eisbären Berlin finden Sie hier.