Verrückter Labrie: Eisbären-Stürmer nennt Sohn Bären

Berlin. Pierre-Cédric Labrie ist kein gewöhnlicher Profi. Der Stürmer der Eisbären Berlin kann mit seiner Statur furchteinflößend wirken, auf der anderen Seite ist der Kanadier eine Frohnatur und in der Kabine des Eishockeyklubs wegen seiner positiven Ausstrahlung überaus beliebt.

Dieser Labrie fühlt sich in Berlin sehr wohl, nach einer Probezeit zu Beginn der vergangenen Saison wurde kürzlich sogar sein Vertrag für die nächste Spielzeit verlängert. Seine Verbundenheit mit den Eisbären hat der 34-Jährige nun auf eine sehr spezielle Weise dokumentiert. Labrie nannte seinen im Juni geborenen Sohn mit erstem Vornamen Bären.

Nachwuchs gleich zum Ehrenmitglied im Kids Club ernannt

„Uns gefällt die Aussprache von Bären. Da ist ‘bear’ drin und es ist ein Tier. Sein Bruder heißt ja „Lionel“ nach meinem Großvater. Wir wollten dabei bleiben. Außerdem gefiel uns dieses Bisschen Deutsch im Namen. Schließlich ist er zwar nicht in Berlin geboren, aber entstanden“, so der Angreifer.

Mögliche Probleme bei der Aussprache oder wegen des in der kanadischen Heimat unbekannten Umlautes sieht Labrie nicht. „Ich nenne ihn ‚little bear‘ erst mal. Alles Weitere wird sich zeigen. Und die Behörden werden sich schon an den Buchstaben gewöhnen, das ist Bären erst einmal egal“, teilte Labrie dem Klub mit. Zur Not hat Bären ja auch noch einen zweiten Vornamen, nämlich Édouard.

Da die Berliner sich noch nie einer solchen Zuwendung erfreuten, ernannten sie den neuen Bären gleich zum Ehrenmitglied in ihrem Kids Club.

Alles zu den Eisbären Berlin finden Sie hier.