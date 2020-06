Eisbären holen Nationalspieler Parker Tuomie

Parker Tuomie spielte zuletzt vier Jahre am College in Minnesota.

Der Stürmer hatte sogar Kontakt in die NHL, wechselt nun aber zu den Eisbären und will sich in Berlin durchsetzen.

Berlin. Der Morgen begann für Peter John Lee mit ein paar Fragen. Ab und zu arbeitet der Geschäftsführer der Eisbären Berlin wieder im Büro statt daheim, und diesmal begegnete er vor dem Eingang einigen Fans, die auf Einlass im nahe gelegenen Klubladen warteten. Sie wollten natürlich gleich wissen, ob es Neuigkeiten gibt bezüglich der Planungen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Viel sagen konnte der Manager nicht, „wir müssen noch warten“, so der Tenor. Spätestens bis Mitte Juli soll geklärt sein, ob die DEL pünktlich in die Saison (18. September) starten kann und die Profis Anfang August mit dem Mannschaftstraining beginnen. Wonach es derzeit aber kaum aussieht.

Lizenzunterlagen der Eisbären sind jetzt vollständig

Zumindest bezüglich des Kaders aber hatten die Berliner – die wie einige andere Klubs inzwischen die Lizenzierungsunterlagen vollständig eingereicht haben, inklusive der Unterschriften der Spieler unter die Vereinbarungen zu den Gehaltskürzungen – am Donnerstag etwas Konkretes zu vermelden. Mit Parker Tuomie verpflichteten die Eisbären einen vielversprechenden Stürmer.

„Die Unterschrift gab es schon etwas länger, aber Parker hatte die Option auf einen Vertrag in der NHL. Jetzt hat er sich endgültig für uns entschieden“, so Lee. Der 24-Jährige spielte zuletzt vier Jahre am College in Minnesota, dort weckte der Deutsch-Amerikaner bei verschiedenen Klubs aus der besten Liga der Welt das Interesse. Allerdings hat sich durch die Wirren der Corona-Pandemie vieles anders entwickelt, sodass der Angreifer nun nach Berlin kommt.

Kaderplanung des EHC ist vorerst beendet

Hier sammelte der Torjäger schon im Nachwuchs der Eisbären erste Erfahrungen, über verschiedene Stationen ging es dann nach Nordamerika. Vor der jüngsten Weltmeisterschaft durfte der Sohn von Tray Toumie, Trainer der Augsburger Panther, sogar die Vorbereitung in der deutschen Nationalmannschaft absolvieren. „Er ist ein guter Junge“, so Lee. Läuferisch stark, sicher im Abschluss und effektiv als Vorbereiter – zudem durch die College-Jahre bereits mit einiger Routine ausgestattet.

„Er passt in seinem Alter hervorragend zu unserem immer jünger werdenden Team. Er ist ein starker Offensivspieler und wird uns auf den Flügeln noch mehr Kraft geben“, so Sportdirektor Stéphane Richer. Toumie ist weit mehr als nur ein Talent, sondern ein Spieler, der sich im Teamgefüge schnell durchsetzen will. „Die Eisbären haben sich sehr viel Mühegegeben mich zu scouten, haben frischen Aufwind und ich freue mich sehr auf diese neue Chance“, so Toumie, der für zwei Jahre unterschrieben hat.

Die Kaderplanung ist mit der Verpflichtung des Angreifers vorerst beendet. Die einst angedachte Verlängerung des Kontraktes von Landon Ferraro „aktuell kein Thema“, wie Lee sagt. Erst wenn sich die Dinge klären, die DEL also den Saisonbeginn planen kann und für den Klub die Lage bei den Einnahmen abschätzbar ist, könnte die Mannschaft noch einmal verstärkt werden.

Noch mehr zu den Eisbären Berlin lesen Sie hier.