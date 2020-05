Die Spieler der Eisbären (in Blau) müssen Verzichtserklärungen unterschreiben.

Lizenzverfahren in der DEL: Eisbären reichen die ersten Unterlagen ein. Spieler müssen Gehaltsverzicht noch schriftlich erklären.

Berlin. Die Zeit ist abgelaufen, zumindest theoretisch. Wer in der nächsten Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitspielen möchte, musste am Sonntag seine Lizenzunterlagen zur Prüfung abgegeben haben. Ein übliches Prozedere soweit, doch unter dem Einfluss der Corona-Pandemie in diesen Tagen eine ungleich schwierigere Aufgabe. „Es ist ein bisschen mehr Papierkram als sonst“, sagt Peter John Lee, Geschäftsführer der Eisbären Berlin, und untertreibt damit sogar noch.