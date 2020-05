Gehälter bei den Eisbären: Druck auf allen Seiten

Berlin. Der Ball rollt wieder, da schaut auch Peter John Lee genau hin. Nicht nur, weil er dem Fußball immer zugetan war als gebürtiger Engländer. Für ihn spielt die berufliche Ebene eine viel wichtigere Rolle. Wie die Bundesliga ihr Hygienekonzept umsetzt in Zeiten der Corona-Pandemie, das interessiert ihn. „Hoffentlich funktioniert es. Davon können wir lernen und wissen vielleicht besser, wie man mit allem umgehen kann. Das könnte allen für die Zukunft helfen“, sagt der Geschäftsführer der Eisbären Berlin.

Seinem Sport fehlen die finanziellen Mittel, um Geisterspiele lange zu realisieren. Die vergangene Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wurde vor dem Play-off abgebrochen. Ob die neue Spielzeit am 18. September beginnen kann, ist fraglich. Nichts lässt sich derzeit sicher planen. „Es ist ein unbekanntes Land, das wir gerade betreten. Alles ist so abstrakt“, so der 64-Jährige. Entsprechend vorsichtig sind die Klubs der DEL.

25 Prozent weniger über die ganze Saison

Eishockey ist kein Geschäft, mit dem Geld zu verdienen ist. „Wie viele Klubs halten ohne einen finanzkräftigen Gesellschafter länger als eine Saison durch?“, fragt Lee. Sicher keiner auf dem Vorkrisenniveau. Die Liga ist abgängig von Mäzenen, die sich ihre Leidenschaft viel Geld kosten lassen. Wenn nun aber erst einmal nicht sicher mit den wichtigen Zuschauereinnahmen kalkuliert werden kann und auch die ohnehin nicht üppigen Sponsoreneinnahmen kaum vorhersehbar sind, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die Gesellschafter müssen noch mehr drauflegen, oder es muss gespart werden.

Die DEL will sparen, und zwar kräftig. „Wir können nicht erwarten, dass die Gesellschafter alles bezahlen“, sagt Lee. Deshalb haben die Klubs beschlossen, die Spielergehälter zu senken, die der mit Abstand größte Kostenfaktor sind. Gleich 25 Prozent weniger sollen die Profis in der nächsten Saison verdienen. Bis dahin, also auch in der Vorbereitung, sollen die Gehälter sogar noch drastischer sinken. Erreicht ein Klub in der kommenden Spielzeit 75 oder mehr Prozent der Einnahmen der Vorsaison, würde das Gehalt der Spieler am Ende entsprechend angehoben.

Zustimmung ist Voraussetzung für die Lizenz

Eine eher vage Aussicht. „Wenn wir auch nur ein paar Geisterspiele machen müssten, könnten wie schnell bei 50 Prozent der Einnahmen landen. Wir haben gerade keine Idee, welche Einnahmen überhaupt kommen werden“, sagt Lee. Er und Sportdirektor Stéphane Richer führen seit Tagen Gespräche mit den Profis. „Für die Spieler ist es nicht einfach, sie hatten einen Vertrag, jetzt soll sich alles ändern“, so der Geschäftsführer. „Es gibt viele Fragen. Aber die Spieler sind intelligente Menschen, wir müssen versuchen, transparent zu erklären, wie der Stand in der Liga und bei den Eisbären ist. Wir müssen mit offenen Karten spielen“, sagt Lee.

Die Klubs agieren geschlossen, das ist insofern gut, als dass es alle Spieler gleichermaßen trifft. Aber die Forderung hat dennoch einen bitteren Beigeschmack. Die DEL betont die Freiwilligkeit des Verzichts, Liga-Geschäftsführer Gernot Tripcke spricht von der „fairsten Lösung“. Andererseits wird die schriftliche Zustimmung der Spieler zur Voraussetzung für die Lizenzerteilung erhoben. Wer nicht unterschreibt, könnte damit das Ende seines Klubs herbeiführen. Das ist eine schwere moralische Bürde.

Auch die Klubs stehen natürlich unter großem Druck, bis zum 24. Mai müssen die Lizenzunterlagen eingereicht werden. Wenig Zeit, um allen Spielern die Lage im Detail zu veranschaulichen. Im Team der Eisbären jedenfalls regt sich Unmut über das Gebaren der Liga, es gibt längst noch keine Einigkeit. Wobei den meisten klar ist, dass sie um einen Gehaltsverzicht nicht herumkommen werden. Doch Höhe des Verzichts und das Vorgehen der DEL stößt auf Unverständnis.

Spieler könnten Ausstiegsklauseln fordern

Gut möglich, dass die besten Spieler im Gegenzug Ausstiegsklauseln für den Fall verlangen, dass sie im Ausland bessere Angebote erhalten können. Ob Verträge ausgelöst werden müssen, „kann ich jetzt nicht sagen, soweit sind wir nicht“, so Lee. Er sieht allerdings die unverrückbaren Notwendigkeiten. „Wir werden sehr hart getroffen, nicht nur der Klub, auch die AEG“, sagt der Geschäftsführer. Die AEG ist der Gesellschafter, ihr gehört auch die Mercedes-Benz Arena. Der Entertainment-Konzern kämpft mit erheblichen Einnahmeverlusten aufgrund der Veranstaltungsverbote.

In der Geschäftsstelle der Berliner sind alle in Kurzarbeit, ebenso in der DEL-Zentrale. Alle verweisen in der aktuellen Diskussion darauf, dass auch sie mit Gehaltsverlusten leben müssten. Und diese sich wohl auch durch die kommende Saison ziehen. „Wenn alle mitmachen, können wir das hoffentlich überleben. Die Realität hat sich verändert“, sagt der Chef der Eisbären. Eine Rückkehr zur Normalität, wie man sie vor der Krise in der DEL gewohnt war, wird es wohl so schnell nicht geben.

