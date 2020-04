Eisbären-Chef Lee: „Das bringt viel Unruhe“

Berlin. Angesichts des langfristigen Verbots von Großveranstaltungen in der Hauptstadt setzt Peter John Lee auf eine gemeinsame Initiative der betroffenen Vereine. „Wir haben uns schon mit den anderen Berliner Profiklubs ausgetauscht. Jetzt versuchen wir, den Grund der Entscheidung zu verstehen. Und wir überlegen, wie wir damit umgehen“, sagte der Geschäftsführer der Eisbären Berlin.

Zusammen wollen sich die Vereine nun an den Berliner Senat wenden, der am Dienstag verkündet hatte, aufgrund der Corona-Pandemie Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern in der Hauptstadt bis zum 24. Oktober zu verbieten. Die Maßnahme war für Lee völlig unerwartet gekommen: „Wir waren nicht involviert, keiner hat so schnell damit gerechnet“, sagte er. Zudem überraschte ihn der Zeitrahmen: „Wir wissen alle nicht, was in sechs Monaten sein wird.“

Für die Eisbären gerät durch das Veranstaltungsverbot sogar der Start in die neue Saison in Gefahr. Die Champions Hockey League (CHL) soll nach jetzigem Stand am 3. September beginnen, die Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gut zwei Wochen später. Lee hofft nun auf eine „vernünftige“ Lösung: „Nummer eins ist die Gesundheit, das ist keine Frage. Aber es bringt viel Unruhe bei den Mitarbeitern. Zum Eishockey gehören ja nicht nur die Spieler, es gibt viele Leute, die von uns abhängen.“