Torwart Cüpper wechselt von den Eisbären nach Krefeld

Nach zwei Jahren voller Verletzungspech endete Cüppers Zeit bei den Eisbären Berlin. Krefeld gibt ihm eine neue Chance in der DEL.

Krefeld/Berlin. Gerade erst haben die Krefeld Pinguine die Weichen für den Erhalt des Standorts in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestellt und einen neuen Hauptgesellschafter gefunden. Die drohende Insolvenz ist damit abgewendet, die Zukunft wird trotz der Corona-indizierten Ungewissheit angegangen. Dazu zählt auch die Verpflichtung von Marvin Cüpper für das Tor der Pinguine.

Der Goalie, der seit 2015 bei den Eisbären Berlin unter Vertrag stand, wird der erste Zugang für die neue Saison bei den Rheinländern. Eine erfreuliche Entwicklung für den 26-Jährigen, mit der nicht unbedingt zu rechnen war. „Nach zwei schwierigen Jahren mit Verletzungspech freue ich mich auf Krefeld. Mein Ziel ist dabei klar definiert. Ich möchte die Nummer eins werden und bin sicher, dass Oskar und ich uns zu Topleistungen puschen werden“, sagte der gebürtige Kölner. Der Schwede Oskar Östlund war im Januar nach Krefeld gekommen und überzeugte sogleich mit starken Leistungen.

29 DEL-Einsätze bei den Eisbären in fünf Jahren

An seine Chance, die Nummer eins zu werden, glaubte Cüpper auch in Berlin. Man wollte ihm diese Möglichkeit gleich zweimal gewähren, doch sowohl zu Saisonbeginn 2018/19 als auch kurz nach dem Ligastart 2019/20 verletzte sich der Torwart schwer (jeweils Sprunggelenk) und absolvierte zwei Spielzeiten lang keine DEL-Einsätze. In der zweiten Liga kam er bei Kooperationspartner Weißwasser auf sieben Partien.

Aufgrund der Rückschläge traute man Cüpper in Berlin vorerst keine schnelle Rückkehr in die DEL zu und verlängerte seinen Vertrag nach dem Ende der Saison nicht. Nach 29 DEL-Spielen und fünf Jahren endete damit Cüppers Zeit bei den Eisbären, die eher mit einem neuen Anlauf in der DEL2 für den Goalie gerechnet hatten. Nun wendete sich das Blatt für den Torhüter, der vor allem eines möchte: endlich wieder eine Saison ohne Verletzungen erleben.