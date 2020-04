„Die Eisbären entsprechen in allem meinen Ambitionen“

Berlin. Im Eishockey gibt es keinen Zweifel darüber, welches die Schlüsselposition ist: die des Torwarts. Die Eisbären Berlin konnten in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) über viele Jahre mit starken Schlussleuten auftrumpfen. In den vergangenen beiden Spielzeiten aber fehlte zwischen den Pfosten der Akteur, mit dem die Berliner sich für die Zukunft gerüstet sahen. Deshalb haben sie für die nächsten beiden Spielzeiten nun Mathias Niederberger verpflichtet. Der 27-jährige Nationalspieler wurde jüngst zum besten Torhüter der Liga gewählt, überzeugt seit Jahren mit Spitzenleistungen. Mit der Morgenpost spricht er über seine Arbeitseinstellung, frühere Tage in Berlin und einen erschwerten Ortswechsel.

Berliner Morgenpost: Herr Niederberger, in diesen Tagen dreht sich vieles um die Gesundheit. Daher zunächst die Frage: Wie geht es Ihnen?

Mathias Niederberger: Mir und meinen Angehörigen geht es soweit gut. Man muss jetzt einfach durch diese Situation durch, die Füße stillhalten und abwarten. Natürlich wollen die Leute auch hier in Düsseldorf raus, aber was ich so sehe, halten sich fast alle an die Regeln. Man merkt, dass die Leute Abstand halten und einen großen Bogen um einen machen. Ich versuche, möglichst wenig unterwegs zu sein.

Wie sehen denn Ihre Tage gerade aus?

Vormittags trainiere ich, laufe oder mache ein Reha-Fitnessprogramm. Da habe ich ein paar Geräte zu Hause. Dann setze ich mich hin und lese viel, verbringe Zeit mit meiner Freundin, schaue Filme.

Die Saison endete vorzeitig nach der Hauptrunde, damit blieb auch Ihnen und der Düsseldorfer EG das Viertelfinale verwehrt. Wann war Ihre Saison das letzte Mal so früh vorbei?

Ich glaube, die vergangenen fünf Jahre nicht. Seit ich zurück bin aus Nordamerika, war ich immer wenigstens eine Zeit lang noch bei der Nationalmannschaft dabei in der Vorbereitung und bei der WM. Daher ist das jetzt wieder eine neue Situation. Damit muss man aber umgehen können.

Sie wären mit der DEG auf die Eisbären getroffen, es wäre wohl ein sehr enges Duell geworden. Auch dank Ihnen hatte die DEG eine starke Form in den vergangenen Wochen. Sie waren der beste Torhüter, hatten zum zweiten Mal in Folge die beste Fangquote. Was bedeutet Ihnen das?

Schon sehr viel, vor allem diese Konstanz. Ich habe viel und hart an mir gearbeitet. Letztendlich braucht ein Torwart aber auch ein Team um sich herum, um seine Leistung immer abrufen zu können. Und da haben wir uns in Düsseldorf etwas richtig Gutes aufgebaut. Ich hoffe, dass das auch in Berlin so weitergeht.

Zusammenarbeit mit Mentaltrainer als Trainingsrezept

Was hat Sie denn so stark gemacht, woran haben Sie gearbeitet?

Ich glaube, ich habe schon immer mein körperliches Potenzial sehr weit ausgereizt. In den vergangenen Jahren kam aber die Erfahrung hinzu und damit die mentale Stärke. Das ist ein Prozess, der bei mir noch lange nicht abgeschlossen ist.

Die mentale Stärke, woher kommt sie?

Ich hatte schon immer Interesse an den psychologischen Möglichkeiten im Sport. In den vergangenen zwei Jahren habe ich dann intensiv mit dem Mentalcoach von Fortuna Düsseldorf zusammengearbeitet. Die Methoden haben mich definitiv weitergebracht und dazu beigetragen, Leistungen dann abrufen zu können, wenn es nötig ist. Ich freue mich daher, dass es bei den Eisbären mit Markus Flemming ähnliche Möglichkeiten gibt.

Sie kennen ihn, weil Sie 2014/15 schon eine Saison in Berlin verbracht haben. Welche Rolle spielte dieses Jahr auf Ihrem Weg?

Es war ein wichtiges Jahr, weil ich da gemerkt habe, was es für eine Herausforderung ist, nicht so viel zu spielen. Ich habe gelernt, nicht so ungeduldig zu sein. Das war damals schwer, aber im Nachhinein hat mir das geholfen. Ich konnte auch sehr viel von Eisbären-Torwart Petri Vehanen lernen, weil der ein sehr ausgeglichener Typ war. Das konnte ich nach Düsseldorf mitnehmen.

Der Klub hat Ihnen nach dieser Saison trotz Vertrag die Chance gegeben, nach Düsseldorf zu gehen und mehr zu spielen. Hatte das jetzt eine Bedeutung für Sie?

Es war für mich eine wichtige Entscheidung, dass die Eisbären mich so unterstützt haben. Das habe ich nicht vergessen. Düsseldorf hat mir dir absolute Oberchance gegeben, die Nummer eins zu werden. Nach elf Spielen in Berlin konnte ich in der nächsten Saison 47 Spiele in Düsseldorf machen und wurde Torwart des Jahres in der DEL.

Erwartungen von außen lassen Niederberger kalt

Sie sind gebürtiger Düsseldorfer, hatten großen Anteil daran, dass Ihr Klub, in dem auch Ihr Bruder Leon (24/Stürmer) aktiv ist, so gut spielt. Das ist eine besondere Konstellation. Wie schwer ist es, das hinter sich zu lassen?

Natürlich ist das nicht einfach. Die Eisbären haben mir jetzt diese Möglichkeit gegeben, die sich sinnvoll und richtig anfühlt. Natürlich möchte ich sportlichen Erfolg, die Eisbären entsprechen in allem meinen Ambitionen, sind höchst professionell geführt. Das weiß ich aus meiner Zeit vorher hier. Ich bin sehr sehr positiv gestimmt, deshalb bin ich auch die kommenden Jahre in Berlin.

Am Ende sind Sie vielleicht das Puzzleteil, das noch gefehlt hat. Sie sollen helfen, die Träume, Wünsche und Ansprüche in Berlin zu erfüllen, die sich in Richtung Meistertitel bewegen. Wie gehen Sie damit um?

Vor allem muss ich auf mich selbst gucken und mit mir selbst zufrieden sein. Ich will mein Bestes geben, der Mannschaft helfen. Die Erwartungen von außen spielen für mich keine Rolle. Nur die Erwartungen, die ich an mich selbst habe, sind wichtig. Ich gehe das aber analytisch an und möchte die Methoden anwenden, die mich erfolgreich machen.

Immer auf der Hut: Goalie Mathias Niederberger.

Foto: Revierfoto / picture alliance/dpa

Was heißt das?

Die Art und Weise, wie ich trainiere, meine ich damit. Den Umgang mit meinen Mitspielern, die Art und Weise, wie ich mein Leben bestreite bezüglich meines Berufes. Ich schaue mich da nicht nach außen um und orientiere mich nicht an Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. Ich lebe so professionell, wie es geht, und ich weiß, dass dann der entsprechende Effekt eintritt.

Wie haben Sie Ihren Umzug nach Berlin geplant?

Das ist gerade in der Schwebe. Ich habe ein bisschen die Fühler ausgestreckt wegen einer Wohnung. Damals habe ich am Checkpoint Charlie gewohnt, jetzt suche ich mehr in Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Mitte. Aber derzeit ich es schwierig, sich Wohnungen anzuschauen. Mir sind die Anweisungen der Regierung auch wichtig. Ich würde aber gern so früh wie möglich kommen, damit ich mich einleben kann.

Gehaltsverzicht könnte ein Thema werden

Glauben Sie, dass sich die Krise noch längerfristig auf die DEL auswirken wird?

Ich hoffe, dass es nicht so kommt und sich die Dinge anders entwickeln. Aber das wird wohl daran liegen, ob es ein Medikament oder einen Impfstoff gibt und wie die getroffenen Maßnahmen greifen.

Die Klubs spüren die Nebenerscheinungen der Krise bereits, vor allem für die nächste Saison herrscht große Ungewissheit, was die Verfügbarkeit von Sponsorengeldern anbelangt. Halten Sie es für möglich, dass es aufgrund der neuen Umstände passieren kann, dass der Klub Sie bezüglich eines temporären Gehaltsverzichts anspricht?

Damit habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Wenn es dazu kommt, muss man sich damit beschäftigen. Man wünscht sich das natürlich nicht, aber es ist möglich, dass das Thema in der Liga real wird.

