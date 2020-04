Wegen Corona-Krise: Eisbären Berlin beantragen Kurzarbeit

Berlin. Die Folgen der Corona-Krise wirken sich nun auch bei den Eisbären Berlin deutlicher aus. Nachdem die Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach dem Ende der Hauptrunde abgebrochen worden ist, fehlen dem Klub Einnahmen. „Uns geht es nicht anders als anderen Vereinen in der Krise. Wir sind zudem Teil der Anschutz Entertainment Group, die in der Unterhaltungsbranche tätig ist und daher derzeit sehr hohe Ausfälle zu verzeichnen hat. Deshalb hat die AEG Kurzarbeit für alle deutschen Unternehmensteile beantragt, auch die Eisbären“, sagt EHC-Geschäftsführer Peter John Lee. Die Berliner hatten mit Platz vier das Play-off erreicht und waren für das Viertelfinale qualifiziert, in dem sie auf die Düsseldorfer EG treffen sollten.

Die AEG als Besitzer der Eisbären hat zugesichert, dass die Angestellten 80 Prozent ihres Gehalts bekommen sollen. Derzeit befinden sich die Mitarbeiter der Eisbären im Homeoffice. Die Mercedes-Benz Arena, die ebenso Anschutz gehört, ist geschlossen, Veranstaltungen finden bis auf Weiteres nicht statt.

Berliner überlegen, mit den Spielern zu reden

Seit dem Abbruch der Saison am 10. März beschäftigen sich Klubs und Liga mit den Auswirkungen der Krise. „Für die DEL-Gruppe rechne ich mit rund 15 bis 20 Millionen Euro an Umsatz-Verlust durch die Absage der Play-offs“, so DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke, der auch Hilfe von der Politik einforderte.

Diese dürfte jedoch eher unrealistisch sein. Darum müssen die Vereine selbst Lösungen finden. Was durch die noch immer unklare Situation erschwert wird. Ohne Zuschauer jedenfalls, wie es der Fußball plant, könne im Eishockey nicht gespielt werden. „Wir haben im Eishockey wesentlich geringere TV-Einnahmen als im Fußball. Ohne Zuschauer und die in den Arenen engagierten Sponsoren hätten wir nur ungefähr ein Drittel der normalen Einnahmen“, sagt Tripcke auch mit Blick auf die neue Saison, die im September beginnen soll.

Dass die Krise durch eine veränderte Lage bei Sponsoren weit in die nächste Saison hineinreicht, davon müssen die Klubs ausgehen. Es kann passieren, dass weniger Geld zur Verfügung steht als bisher bereits verplant ist für die neue Spielzeit. „Wir überlegen, mit den Spielern in Dialog zu treten, ob und wie sie dazu beitragen können, die Folgen der Krise für den Klub zu lindern“, sagt Eisbären-Chef Lee daher. Die Spielergehälter sind der größte Kostenfaktor im Etat.

