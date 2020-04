Talent Kinder kehrt zurück zu den Eisbären Berlin

Die Eisbären Berlin holen den Stürmer nach einem Jahr in Kanada wieder in ihr Team und hoffen, dass er sich bei den Profis durchsetzt.

Berlin. Die Eisbären Berlin statten sich nicht nur bei den erfahrenen Profis gut aus, sondern sie denken auch langfristig in die Zukunft. Deshalb holen sie Stürmer Nino Kinder aus Nordamerika zurück. Dort verbrachte der 19-Jährige die vergangene Saison, spielte in Kanada bei Winnipeg Ice in der Juniorenliga WHL. „Nino hat sich in Kanada gut entwickelt“, sagt Sportdirektor Stéphane Richer: „Jetzt muss er sich bei den Profis beweisen.“

Kinder ist damit der vierte Zugang bei den Berlinern für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Bisher holten die Eisbären Torhüter Mathias Niederberger (Düsseldorf) sowie Stürmer Mark Zengerle und Verteidiger Stefan Espeland (beide Bremerhaven). Vor dem Hintergrund, dass derzeit zwei, bald drei Spieler unter 23 Jahren pro Spiel im Aufgebot stehen müssen, rüsten sich die Berliner mit der Verpflichtung von Kinder für die Vorgaben der Liga.

Der gebürtiger Berliner stand bereits in der Saison 2018/19 in fünf Partien für den EHC auf dem Eis, ging dann nach Kanada und verbuchte elf Tore sowie zehn Vorlagen in 49 Partien. Auch bei der U20-WM war Kinder dabei, sicherte an der Seite von EHC-Talent Lukas Reichel den Klassenerhalt des deutschen Teams und trug dort einen Treffer und eine Vorlage bei. „Ich hatte eine gute Saison in Winnipeg und habe viel gelernt. Jetzt kommt es für mich drauf an, das Sommertraining gut zu absolvieren, um eine Chance zu haben, mir einen Platz im Team zu erarbeiten“, sagt der Rudower.

