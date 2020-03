Eisbären-Profi Noebels: Doppelt spitze

Berlin. Am Sonntagmorgen war alles ein bisschen anders. Normalerweise ist Marcel Noebels recht früh auf den Beinen, sein Hund macht da keine Kompromisse und verlangt nach Bewegung. Aber diesmal „hat er mich in Ruhe gelassen und ich konnte etwas länger schlafen“. Als wüsste der Vierbeiner, dass sein Herrchen sich das wirklich verdient hat. Abends zuvor nämlich durfte der Profi der Eisbären Berlin gleich zwei Auszeichnungen entgegennehmen. Er wurde zum „Spieler des Jahres“ und gleichzeitig zum „Stürmer des Jahres“ in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewählt.

Auf die Pokale muss Noebels aber noch warten, die Gala fand aufgrund der aktuellen Lage virtuell statt. „Es war sicher nicht so schön, als wenn es wie geplant in Wolfsburg gewesen wären“, sagt der Berliner, „aber bei dem Stand in der Welt ist es schön, dass die DEL sich etwas hat einfallen lassen. Ich bin dankbar, dass ich die Auszeichnung über das Internet bekommen habe. Über das Internet läuft ja ziemlich viel im Moment.“ Gefühlt fast alles.

Bester deutscher Scorer der ganzen Liga

Trainer, Manager und Kapitäne sowie Experten hatten abgestimmt und Noebels favorisiert. „Es hat dieses Jahr alles gepasst, es war eine super Saison. Es wird nicht einfach, das zu wiederholen“, sagt der 28-Jährige, der mit 23 Toren und 26 Vorlagen punktbester deutscher Angreifer und viertbester Scorer der Liga war nach der Hauptrunde. Zwar hatten die Berliner nach Platz vier für das anschließende Play-off noch große Träume. „Wer hört denn gern auf, wenn es am schönsten ist? Wir haben uns alle darauf gefreut, hatten ein Team, das konkurrenzfähig war, vielleicht auch das letzte Spiel der Saison zu gewinnen“, so der EHC-Topscorer. Doch wegen des Coronavirus wurde die Saison abgebrochen.

Für den Nationalspieler fehlt jetzt nicht nur das Play-off, auch die WM findet nicht statt. „Die Gesundheit geht über alles. Es war die absolut richtige Entscheidung“, so Noebels, der nun versucht „das Thema Corona ein bisschen zur Seite zu schieben und die Zeit zu genießen, die man sonst nicht hat“. Dass seine doppelte Ehrung ein wenig in den Hintergrund gerät in diesen Tagen, kann er verkraften. Er empfindet sie als „kleinen Trost“ für dieses unerwartete Ende der Saison und hofft, dass „bald wieder Ruhe einkehrt und alle ein normales Leben führen können“.

Erster Eisbären-Profi, der diese Auszeichnung erhält

Noebels will ab Montag wieder mit seiner persönlichen Vorbereitung beginnen, bei sich daheim hat er ein paar Geräte. Er mag sich nicht ausruhen auf dem Erreichten. „Ich habe in den vergangenen Jahren gemerkt, dass bei mir mehr und mehr geht. Ich habe mich in der Nationalmannschaft durchgesetzt, bei den Eisbären unter Trainer Serge Aubin noch mal eine andere Rolle bekommen. Das Jahr hat mir sehr gut getan“, sagt der Stürmer, der seine bislang beste DEL-Spielzeit ablieferte und als erster EHC-Spieler überhaupt in den Genuss dieser Ehrung gekommen ist.

Das Niveau zu halten, ist die nächste Herausforderung. Die Position als absoluter Führungsspieler der Berliner zu festigen, der in vielen Momenten auf dem Eis der Anker des Teams ist. Die Auszeichnung ist ihm da Verpflichtung. Vielleicht kann sie sich sogar noch einmal als Schub erweisen für die Träume von früher. Noebels wollte immer nach Nordamerika in die NHL, stand auch schon fast auf der Schwelle. „Ich würde mir das natürlich erhoffen, bin da aber auch etwas ruhiger geworden“, erzählt er. In Berlin hat er seinen Platz gefunden, was nicht weniger erfüllend ist.

Noebels bedauert den Weggang von Sheppard

Wie der Platz in seiner Reihe in der kommenden Saison gefüllt wird, darüber rätselt der Stürmer gerade ein wenig. Zwischen ihm und Leonhard Pföderl war James Sheppard als Mittelstürmer das Bindeglied. Sheppard schloss sich gerade den Kölner Haien an. „Ich wusste, dass er gehen wird und war enttäuscht. Ich habe versucht, ihn umzustimmen“, so Noebels. Doch Sheppard wollte seinen Vertrag nur um zwei Jahre verlängern, was der Klub ablehnte. Sportlich und charakterlich sei er schwer zu ersetzen. Obwohl Noebels auch die bisherigen drei Zugänge, Torhüter Mathias Niederberger, Verteidiger Stefan Espeland und Mittelstürmer Mark Zengerle, sehr positiv bewertet. Mit Angreifer Pierre-Cédric Labrie immerhin verlängerten die Berliner am Sonntag den Kontrakt um eine Saison.

Sheppard dürfte aber noch Glück gehabt haben. „Für den einen oder anderen ist es sicher ein schlechter Zeitpunkt, wenn der Vertrag gerade ausgelaufen ist“, so Noebels. Die Krise wird Spuren hinterlassen. In den nächsten Wochen könnte das konkreter werden, wenn irgendwann die Normalität einzieht. Und die Klubs mit Spielern über Verträge verhandeln. „Das Niveau der Gehälter könnte sinken“, schätzt Noebels. Selbst die Eisbären sieht er nicht von Einschnitten geschützt, schließlich ist Besitzer Anschutz in der Unterhaltungsbranche tätig. Und diese leidet enorm unter der Krise.

Uneingeschränkt genießen lässt sich unter diesen Bedingungen selbst die doppelte Auszeichnung kaum. Noebels macht sich viele Gedanken. Vor allem, wenn er mit seinem Hund unterwegs ist.

