Eisbären-Stürmer Noebels ist DEL-Spieler des Jahres

Berlin. Zwar wurde die Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vor dem Start des Play-offs abgebrochen aufgrund der Corona-Krise, die besten Spieler ehrte die Liga dennoch. Nicht wie geplant am 14. März in Wolfsburg auf einer großen Gala, sondern am Sonnabend virtuell über verschiedene Kanäle. Dabei wurde der Berliner Marcel Noebels gleich doppelt ausgezeichnet: als Spieles des Jahres und als bester Stürmer der Saison 2019/20.

„Das ist natürlich eine ganz besondere Ehre für mich. Wir haben eine großartige Hauptrunde gespielt, die ohne meine Teamkollegen, vor allem meine Reihenkollegen James Sheppard und Leo Pföderl, nicht möglich gewesen wäre“, sagte der Angreifer der Eisbären Berlin. Noebels spielte seine bislang beste Saison in der DEL, traf 23 Mal und gab 26 Vorlagen. Der 28-Jährige lag damit auf Rang vier der Scorerliste der Liga und war bester deutscher Punktesammler.

Torwart Niederberger wird bester Goalie

Ebenso konnten sich die Berliner über die Ehrung von Torhüter Mathias Niederberger als bestem Goalie der Liga freuen. Schließlich haben die Eisbären den 27-jährigen Düsseldorfer zur neuen Saison unter Vertrag genommen. Trainer des Jahres wurde Tom Pokel von den Straubing Tigers, Verteidiger des Jahres wurde Maury Edwards aus Ingolstadt.

„Es freut uns, dass wir trotz der aktuellen Schwierigkeiten einen Weg gefunden haben, die herausragenden Leistungen zu würdigen. Das haben alle mehr als verdient“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke.

