Transfercoup der Eisbären Berlin: Torwart Niederberger kommt

Berlin. Es hatte sich lange angedeutet, nun verkündeten die Eisbären Berlin den Vollzug des Wechsels von Torhüter Mathias Niederberger von der Düsseldorfer EG in die Hauptstadt. Dieser Transfer ist Coup für die Berliner, die sich mit dem 27-Jährigen den besten Goalie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sicherten. In den vergangenen beiden Jahren lag der gebürtige Düsseldorfer jeweils an der Spitze der Torhüter-Statistiken der DEL. „Wir sind glücklich, dieser Torwart ist ein Kaliber“, sagt EHC-Geschäftsführer Peter John Lee.

„Düsseldorf ist nach wie vor meine Heimat. Hier hat meine Karriere begonnen, hier bin ich Nationalspieler geworden. Irgendwann brauchte ich aber Planungssicherheit über meine Zukunft“, sagte Niederberger zum Abschied von der DEG, die mitteilte, ihm kein Angebot unterbreiten zu können, das dem Marktwert des Goalies entspricht. In dieser Saison wies Niederberger einen Gegentorschnitt von 2,05 Toren pro Spiel auf.

Gutes Verhältnis aus früheren Tagen

Bereits in der Saison 2014/2015 stand der Torhüter bei den Eisbären unter Vertrag, sollte sich an der Seite von Petri Vehanen entwickeln. Doch die Einsatzzeiten waren ihm damals zu gering, die Berliner liehen ihn wieder an die DEG aus und lösten den Vertrag schließlich. Daher habe man immer ein gutes Verhältnis gehabt, so Lee: „Wir haben damals verstanden, dass er spielen will.“ Das habe sich nun ausgezahlt. Gut für die Berliner war allerdings auch, dass es trotz der Qualität des Spielers diesmal kein Wettbieten der Konkurrenz gab. Denn Mannheim und München als finanzstärkste Klubs der Liga hatten sich bereits anders entschieden und waren nicht mehr auf der Suche.

Für die Berliner endet damit eine Zeit der Experimente, die mit dem Karriereende von Weltmeister Vehanen vor zwei Jahren begann. Zwar bekannten sich die Berliner zu deutschen Torhütern, allerdings durchkreuzten Verletzungen die Pläne. Die Ersatzvariante mit Kevin Poulin funktionierte zwar sportlich, passte aber menschlich nicht so gut. In dieser Saison startete man wieder mit einem deutschen Duo, doch weder Maximilian Franzreb noch Sebastian Dahm erfüllten die Erwartungen, so dass mit Justin Pogge ein weiterer Torwart geholt wurde. Mit Niederberger soll nun Konstanz einziehen. „Wir denken, dass er Ruhe reinbringt und in einem Alter ist, wo er die nächsten Jahre gute Leistungen für uns zeigen kann“, so Sportdirektor Stéphane Richer. Zunächst hat Niederberger für zwei Jahre unterschrieben.

Noch mehr zu den Eisbären Berlin finden Sie hier.