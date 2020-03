Eisbären Berlin: Kapitän Rankel geht von Bord

Berlin. Die Entscheidung hatte sich nicht unbedingt angebahnt. Die Eisbären Berlin haben sich entschlossen, die Zusammenarbeit mit Stürmer André Rankel zu beenden. „Es ist für mich unmöglich, all das in Worte zu fassen, was André für die Eisbären geleistet hat“, sagt Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee zur Trennung vom langjährigen Kapitän des Teams.

Rankel kam 2003 zu den Eisbären, wurde zum Nationalspieler und gewann sieben Titel mit den Berlinern. „Wir haben André Rankel zu den Eisbären geholt, als er noch 17 Jahre jung war. Er hat inzwischen sein halbes Leben lang für unsere Organisation die Schlittschuhe geschnürt, Checks gefahren und vor allem Tore geschossen. Dafür und für sein vorbildliches Verhalten auf dem Eis und außerhalb gebührt ihm ein ganz großes Dankeschön“, so Lee.

In dieser Saison musste der einstige Torjäger mit einer defensiveren Rolle, meist in der vierten Reihe, Vorlieb nehmen. Die Folge waren lediglich vier Treffer, einzig in seiner Premierensaison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erzielte der 34-Jährige ebenso wenig Tore.

