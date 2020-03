Eisbären Berlin: Homeoffice und erste Entscheidungen

Berlin. Dienstag, 17. März, 19.30 Uhr: Play-off-Start in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), die Eisbären Berlin empfangen im Viertelfinale die Düsseldorfer EG. Das war der Plan. Seit nun schon einer Woche ist er obsolet, die Corona-Krise hat alles verändert. „Die Geschäftsstelle ist fast leer, drei Leute sind heute noch da“, erzählt Stéphane Richer, der Sportdirektor der Eisbären. Er ist einer der drei Leute, die noch im Büro gegenüber der Mercedes-Benz Arena sitzen.

Mittwoch verabschiedet sich auch Richer, zwei Wochen mindestens bleibt er in Hamburg bei der Familie. Geschäftsführer Peter John Lee schickte alle ins Homeoffice. Als er am Dienstag den Tag begann, war das Play-off schon ganz weit weg. „Wir müssen auf unsere Mitarbeiter aufpassen, Gesundheit und Familie gehen vor“, so Lee. Meetings werden jetzt über Skype abgehalten. „Alles ist gut organisiert und funktioniert“, erzählt der EHC-Chef. Zwei Telefone liegen bei ihm zu Hause neben dem Computer.

Anschutz-Gruppe will zusammenhalten

Er hat inzwischen Nachricht aus den USA erhalten. Die Anschutz Entertainment Group (AEG) hat wissen lassen, dass man auch in schweren Zeiten zusammenhalten werde, man werde die Situation meistern. Das gelte auch die Mitarbeiter der Arena, die ebenso der AEG gehört. „Viele Leute sind betroffen, auch die Dienstleister in der Halle. Für die ist es besonders hart“, so Lee. Anschutz werde sich um alle kümmern.

Auch für den Klub und die Spieler stellen sich viele Dinge nun natürlich anders dar. „Wir mussten viel schneller die Gespräche führen und Entscheidungen treffen“, sagt Richer, der lieber noch das Play-off als Bewertungsgrundlage gehabt hätte. Immerhin haben sich in der Kommunikation mit der AEG keine Budgetänderungen wegen der Folgen der Krise ergeben. Die Verhandlungen werden für die Berliner also nicht schwerer, als sie es ohnehin schon sind.

Die DEL ist im Vergleich zu den anderen Ligen noch glimpflich davongekommen. „Wir hatten Glück, dass die Hauptrund beendet werden konnte“, so Richer. Sechs Teams wären ohnehin im Urlaub. Die Ausfälle bei den anderen Sportarten sind deutlich gravierender, sollten die Spiele nicht nachgeholt werden können. Die Eisbären wollen die Dauerkartenbesitzer als Entschädigung für das entgangene Play-off in der neuen Saison zu den Partien der Champions Hockey League (CHL) einladen.

Aubry, Kettemer und Pogge kommen nicht zurück

Für die CHL brauchen die Berliner ein starkes Team, zudem wollen sie in der DEL ihre Entwicklung vorantreiben, um den vierten Platz nach der Hauptrunde aus dieser Saison zu übertreffen und die Spitzenteams aus München und Mannheim anzugreifen. Nachdem die letzten Gespräche mit dem Kader am Dienstag beendet sein sollen, gibt es auch schon erste Tendenzen, wie sich die Mannschaft verändert.

Im EHC-Visier: Mittelstürmer Mark Zengerle (2.v.l) im Duell mit André Rankel von den Eisbären.

Foto: Andreas Gora / dpa

Verteidiger Florian Kettemer wird wohl ebenso nicht zum EHC zurückkehren wie Torhüter Justin Pogge. Auch für Stürmer Louis-Marc Aubry neigt sich die Zeit in Berlin dem Ende zu. Es heißt, er habe unter Trainer Serge Aubin seine Rolle nicht gefunden. Bei James Sheppard sei noch keine Entscheidung gefallen, aber es sehe gut aus. Pierre-Cédric Labrie, Landon Ferraro und André Rankel könnten bleiben. Die Torhüter Sebastian Dahm und Marvin Cüpper sind mehr als fraglich. Bei Sean Backman ist es noch nicht absehbar, wie es gesundheitlich weitergeht.

Zengerle und Espeland sollen aus Bremerhaven kommen

Dafür zeichnet sich bei den Zugängen ab, dass die Eisbären passgenau an ihren Problemstellen arbeiten. Mit der schon lange kolportierten neuen Nummer eins Mathias Niederberger holen die Berliner den besten Torhüter der DEL aus Düsseldorf. Auch Mittelstürmer Mark Zengerle (7 Tore/32 Vorlagen) steht offenbar vor einem Wechsel nach Berlin, ebenso wie sein bisheriger Kollege in Bremerhaven, Verteidiger Stefan Espeland (9/29). Die beiden 30-Jährigen sind Überzahlspezialasten. In seinen zwei Jahren in der DEL war der Deutsch-Amerikaner Zengerle einer der punktbesten Profis mit deutschem Pass in der Liga. Der Norweger Espeland überzeugte in seiner ersten DEL-Spielzeit als zweitbester Punktesammler unter den Abwehrspielern.

Mit diesen drei Spielern wären die Wünsche schon weitgehend erfüllt, wesentlich mehr soll bei den Zugängen im Prinzip nicht passieren. Ein bis zwei Profis könnten noch geholt werden. In den nächsten Tagen wollen die Eisbären die ersten Ergebnisse ihrer Verhandlungen präsentieren. Auf eine andere Präsentation müssen sie allerdings warten. Ursprünglich sollte am Dienstag mit dem Play-off-Start eine 90-minütige Dokumentation über den Klub bei MagentaSport ihre Premiere feiern. Die wird nun aber wohl auf die nächste Saison verschoben.

