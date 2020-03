Eisbären Berlin: Kaderplanung rückt in den Mittelpunkt

Berlin. Das Eis blieb unberührt am Mittwochvormittag. Um 10.30 Uhr sollte es losgehen, die Spieler der Eisbären Berlin sollten starten mit der unmittelbaren Vorbereitung auf das Play-off, das Viertelfinale und Gegner Düsseldorf. Doch die Profis mussten sich nicht mehr umziehen, am Abend zuvor hatte die Deutsche Eishockey Liga (DEL) ihre Saison aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus vorzeitig beendet. Kein Play-off also, kein Titelkampf, kein Meister.

Stattdessen hielt am Mittwoch in der Kabine Sportdirektor Stéphane Richer noch mal eine kleine Ansprache. „Er hat gesagt, dass wir zufrieden sein können mit dem, was wir gespielt haben und wir nicht alles zu negativ sehen sollen“, erzählt Stürmer Marcel Noebels. Am Dienstagabend beim Teamessen, mit dem sich die Mannschaft auf das Play-off einstimmen wollte, habe eine „Trauerstimmung“ geherrscht. Aber letztlich sahen alle ein, dass es aufgrund der Lage keine andere Möglichkeit gab. „Wir verstehen die Liga-Entscheidung, es geht um die Gesundheit aller. Das ist ein Thema, das längst nichts mehr mit dem Sport zu tun hat“, so Richer.

Zwischen Schock und positiver Bilanz

Spieler und Verantwortliche schwanken in ihren Gefühlen. „Wir sind alle enttäuscht, aber wir können nichts tun. Wir können unser Talent nicht mehr zeigen“, sagt Trainer Serge Aubin, der gleichzeitig auf das Positive schauen will. „Es war eine gute Saison für uns, wir haben immer gekämpft, haben eine Identität gefunden, waren nicht leicht zu spielen für die Gegner“, so der Kanadier, der in seiner ersten Saison viel Gutes bewirkt hat bei den Berlinern.

Verteidiger Ryan McKiernan findet es „schwierig nicht zu wissen, was daraus hätte werden können. Wir waren fit, gesund, haben etwas Gutes entwickelt in dieser Saison“. Aber mit der immer stärker werdenden Diskussion um das Thema Corona und den ersten Absagen von Großveranstaltungen sei „der soziale Druck immer größer geworden“, sagt McKiernan. Auch für ihn zählt zuerst die Sicherheit, obwohl er „geschockt“ gewesen sei von der Absage.

Auch die WM in der Schweiz steht auf der Kippe

Er und seine Kollegen haben nun ganz andere Dinge vor Augen als den nächsten Gegner. „Ich muss überlegen, was ich jetzt mit meiner Zeit anstelle“, sagt McKiernan, der in den vergangenen fünf Jahren mit anderen Klubs immer im Play-off gespielt hat. Für Noebels, Leonhard Pföderl sowie Jonas Müller geht das Geduldsspiel erst einmal weiter. Als Nationalspieler warten sie nun darauf, ob die WM in der Schweiz stattfindet oder nicht. Ende der Woche soll darüber entschieden werden.

Der Vertrag von Pierre-Cédric Labrie (2.v.r) bei den Eisbären dürfte verlängert werden.

Foto: Andreas Gora / dpa

Die sportliche Leitung ist derweil dazu gezwungen, ihre Analysen der Saison schneller durchzuführen. In der Bewertung der Spieler fehlt nun ein wichtiger Aspekt, nämlich die Präsentation im Play-off. Gerade bei den Kandidaten, deren Verträge auslaufen, hätten die K.o.-Spiele entscheidende Eindrücke liefern sollen. „Wir müssen sehen, was gut war, was wir besser machen können. Diese Saison war ein guter Schritt, aber die Entwicklung soll weitergehen“, sagt Aubin. Für Richer steht dabei in der Gesamtbetrachtung die qualitative Steigerung im Powerplay auf der Liste, entsprechendes Personal wird gesucht.

Busch vor Karriereende, Backman fraglich

In den nächsten Tagen, bis Mitte der kommenden Woche, sollen die Gespräche mit den Spielern geführt werden. Die meisten verfügen über Verträge, in diesem Segment wird vor allem die Gehirnerschütterung von Sean Backman und die Chance einer Rückkehr aufs Eis ein Thema. „Wir hatten schon eine Idee, in welche Richtung wir gehen wollen mit der Planung. Aber wir wollten uns mehr Zeit lassen für die finale Entscheidung. Ohne das Play-off ist unser Plan ein bisschen verändert“, so Richer. Sicher scheint, dass Stürmer Florian Busch aufgrund seiner Gehirnerschütterungs-Akte mit seinem auslaufenden Vertrag seine Karriere beendet.

Zu den Spielern, deren Kontrakte ebenfalls auslaufen, zählen neben den Stürmern James Sheppard, Louis-Marc Aubry, Pierre-Cédric Labrie, Landon Ferraro und André Rankel auch Verteidiger Florian Kettemer und die Torhüter Sebastian Dahm, Justin Pogge sowie Marvin Cüpper. Bei Talent Lukas Reichel hängt viel vom Draft in der NHL ab, eine Ausleihe nach Berlin ist ebenso möglich wie ein Wechsel nach Nordamerika. „Sheppard hat eine gute Saison gezeigt. Er weiß, was er an uns hat“, sagt Richer, den Kanadier will man halten.

Schwere Entscheidung bei Aubry, Zengerle könnte kommen

Bei den anderen ist die Lage weniger eindeutig, wobei Labrie wohl eine neue Chance bekommen soll und auch bei Ferraro der Trend nach oben ging. Kapitän Rankel dürfte in seiner neuen Rolle ebenso eine Option für die nächste Saison sein, Kettemer eher nicht. Auch bei Center Aubry wollen die Berliner gut überlegen, die Leistungen in der Hauptrunde waren nicht gut genug, trotz Verletzung. Da der Bremerhavener Mittelstürmer Mark Zengerle (7 Tore, 32 Vorlagen) mit den Berlinern in Verbindung gebracht wird, könnte sich hier eine Änderung anbahnen. In der Defensive soll es Kontakt zum Nürnberger Oliver Mebus (4/6) geben.

DEG-Torhüter Mathias Niederberger (l.) soll zu den Eisbären wechseln.

Foto: Andreas Gora / dpa

Im Tor dürfte Cüpper nach zwei Jahren voller Verletzungen ein zu unsicherer Faktor sein, Dahm wäre eventuell als zweite Mann möglich. Eine Ausländerlizenz für diese Position könnten sich die Berliner wohl sparen, womit auch Pogge nicht mehr dabei wäre. Vielmehr steht der Transfer von Mathias Niederberger, dem besten Torwart der DEL, von Düsseldorf nach Berlin bevor. Es wäre der Königstransfer zur kommenden Saison. Zudem könnte Talent Tobias Ancicka als Nummer zwei in die Saison gehen.

Kein Abschlussfest mit den Fans

Um die Entwicklung der Mannschaft gezielt voranzubringen, planen die Berliner mit drei bis fünf Wechseln, bei denen sie auch die Teilnahme an der Champions Hockey League in der nächsten Saison berücksichtigen müssen. „Es ist schwer zu sagen, ob es in den Gesprächen mit den Spielern gleich eine Entscheidung gibt, aber vielleicht lässt sich schon eine Tendenz erkennen“, sagt Richer, dessen Team sich in dieser Saison nicht einmal ordentlich von den Fans verabschieden kann. Wegen des Coronavirus wird es kein Abschlussfest mit dem Anhang geben. „Es wird für alle ein langer Sommer“, sagt Trainer Serge Aubin.

Noch mehr zu den Eisbären Berlin finden Sie hier.