Coronavirus beendet die Meisterträume der Eisbären Berlin

Berlin. Die Saison der Eisbären Berlin ist ab sofort vorbei, das Viertelfinale gegen die Düsseldorfer EG wird nicht stattfinden „Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) sieht sich gezwungen, die aktuelle Saison mit sofortiger Wirkung vorzeitig zu beenden. Die anstehenden Playoffs können nicht mehr durchgeführt werden. Grund dafür sind die Verbote diverser Bundesländer, Großveranstaltungen wie Spiele der DEL mit mehr als 1000 Zuschauern stattfinden zu lassen“, hieß es in einer Erklärung der Liga, die am Dienstag um 18 Uhr veröffentlicht wurde.

Die DEL folge damit auch den offiziellen Empfehlungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Gesundheitsminister Jens Spahn, die nun in den behördlichen Verboten umgesetzt wurden. „Dass wir die Entscheidung so treffen müssen, tut uns für alle Klubs , Partner und insbesondere Fans in ganz Deutschland unheimlich leid. Wir haben aber angesichts der aktuellen Entwicklungen die Pflicht, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen. Wir als DEL stellen die Gesundheit von unseren Fans, Spielern und Mitarbeitern in den Fokus“, so Gernot Tripcke, Geschäftsführer der DEL.

Jetzt muss mit den Spielern über die Verträge geredet werden

Für die Eisbären Berlin bedeutet das, dass sie die Saison nun als Vierter der Hauptrunde beschließen. Ein Meister wird nicht gekürt. Da die DEL vier Plätze in der Champions Hockey League (CHL) hat ab der neuen Saison, sind die Berliner für die Königsklasse qualifiziert. „Wir mussten eine schnelle Entscheidung treffen“, sagte Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee. Ohne Zuschauer zu spielen war dabei ebenso diskutiert worden, doch bei hohen Kosten und fast keinen Einnahmen sei eine Fortsetzung des Spielbetriebs nicht möglich. Gemeinsam mit den Berlinern werden München, Mannheim und Straubing in der CHL antreten als die ersten Drei der Hauptrunde

„Mit 1000 Zuschauern wäre es auch kein Spiel“, so Lee, der die Maßnahme sinnvoll findet. „Man muss überlegen, was passieren könnte. Wenn sich etwa jemand aus einer Mannschaft infiziert, würden dann gleich zwei Teams in Quarantäne gehen? Es gibt so viele Faktoren“, so Lee. Wie bei den Berlinern nun verfahren wird, muss sich erst zeigen. Die Spieler werden informiert, in den Gesprächen muss überlegt werden, wie mit den Vertragssituationen umgegangen werden kann. Die Verträge laufen bis Ende April und verursachen demnach weiter Kosten, ohne dass die Klubs Geld verdienen könnten.

