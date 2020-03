Die Offensive ist der Trumpf der Eisbären im Titelkampf

Berlin. 52 Spieltage sind geschafft, und aus Sicht der Eisbären Berlin bleibt vor allem eines festzuhalten. „Wir haben unsere Ziele erreicht“, sagt Sportdirektor Stéphane Richer. Mit Platz vier zogen die Berliner direkt in das Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und dürfen zunächst daheim beginnen. Das hatten sie genau so angekündigt. Mit dem Sieg gegen Bremerhaven (4:3) am Sonntag stand zudem fest, dass sie es im Play-off nun mit der Düsseldorfer EG zu tun bekommen. Die Morgenpost schaut noch einmal auf die Hauptrunde und die Entwicklung der Mannschaft.

Kader: Nach einer schwachen Vorsaison mit Platz neun in der Tabelle und langem Zittern um die Teilnahme am Pre-Play-off wurde der Kader runderneuert. Dabei trafen die Berliner viele gute Entscheidungen, Enttäuschungen blieben weitgehend aus. Dafür ergaben sich einige Überraschungen, mit denen in dieser Form kaum gerechnet werden konnte. Mark Olver punktete konstant nach einer Saison voller Verletzungen, Marcel Noebels wurde zum uneingeschränkten Topscorer, Talent Lukas Reichel spielte eine tolle Premieren-Saison in der DEL. Zugänge wie Leonhard Pföderl oder Maxim Lapierre erfüllten die Erwartungen. Zudem ist die Mannschaft zu einer sehr engen Einheit zusammengewachsen.

Der Trainer Aubin war eine gute Wahl

Bilanz: Mit 94 Punkten steigerten die Berliner ihre Ausbeute im Vergleich zur Vorsaison um 20 Zähler. Ihr Angriff war mit 169 Toren der viertbeste der Liga, ihre Abwehr mit 144 Gegentreffern die fünftbeste in der DEL. In ihrer Spielweise entwickelte sich die Mannschaft nach anfänglichen Schwierigkeiten, die sich durch die ungewohnt vielen Veränderungen im Team ergaben, in eine gute Richtung. „Mit der zweiten Hälfte der Hauptrunde sind wir sehr zufrieden“, sagt Richer. In den letzten 25 Partien holte kein Team mehr Zähler (50) als die Berliner, die mit Tempo und gutem Forechecking überzeugten, aber sich auch immer wieder unerklärlich schwache Momente leisteten und damit Spiele aus der Hand gaben.

Trainer: Serge Aubin ging mit der Hypothek ins Rennen, beim einstigen Feindbild Hamburg nicht sonderlich viel erreicht zu haben. Aber der Kanadier konzentrierte sich auf seine Aufgabe und löste sie gut. „Er hat etabliert, was wir sehen wollten“, sagt Geschäftsführer Peter John Lee. Aubin und sein Stab kamen sofort mit dem Team klar, brachten es spielerisch zusammen und konnten auch in schwächeren Phasen den Kurs wieder korrigieren. Wenn sein Team nicht gut genug spielt, kann er sehr kritisch werden, schafft es aber trotzdem, alle Profis mitzunehmen und gemeinsam Probleme zu lösen.

In Abwehr und Tor haben die Berliner ein gutes Niveau, vorn sind sie top

Mannschaftsteile: Das Tor war in der Besetzung mit Sebastian Dahm und Maximilian Franzreb von Beginn an eine Schwachstelle. Zwar konnte Dahm sich verbessern, aber die Nachverpflichtung von Justin Pogge kam nicht überraschend. Ebenso wenig wie der Abgang von Franzreb. „Seit der Pause spielt Pogge überragend“, findet Richer. Zumindest hat er eine sehr gute Form gefunden, mit der die Berliner im Play-off keinen großen Nachteil mehr haben sollten. In der Defensive fehlte es an offensiver Produktion, einzig Ryan McKiernan bildete da eine Ausnahme. Nach sehr solider Abwehrarbeit in den ersten Wochen ließ die Sicherheit später nach, gemeinsam mit Pogges Form kam die Stabilität aber zurück. Im Angriff hatten die Berliner die wenigsten Probleme. Wenn sie mit vier Reihen agieren konnten, hinterließen sie meist einen sehr guten Eindruck. Gleich neun Spieler trafen doppelt, also drei komplette Reihen: Spitzenwert in der Liga. Das zeugt von der Unberechenbarkeit der Offensive, belegt ihre Ausgeglichenheit und fängt die fehlende Produktion aus der Abwehr heraus ab.

EHC-Profi James Sheppard (l.) ist nur schwer aufzuhalten.

Foto: Andreas Gora / dpa

Problemzonen: Zum Eishockey gehört Härte, keine Frage. Doch als Team mit den meisten Strafen durch die Liga zu gehen, ist sicher kein Vorteil. 677 Strafminuten sammelten die Eisbären in der Hauptrunde und überholten damit Tabellenführer München am Ende noch in dieser Kategorie. Mehr Disziplin dürfte sich im Play-off auf jeden Fall auszahlen, selbst wenn das Unterzahlspiel der Berliner das zweitbeste der Liga war in der Punkterunde (84,96 Prozent). Andersherum wurde das Überzahlspiel zuletzt zwar gefälliger, blieb aber in der Hauptrunde auf sehr niedrigem Niveau mit Platz zwölf (16,11 Prozent). „Das Powerplay wird jetzt natürlich noch wichtiger“, sagt der Sportdirektor.

Titelkampf ist offen wie lange nicht in der DEL

Konkurrenz: Mit RB München steht ein Favorit an der Spitze der Hauptrundentabelle, die Adler Mannheim folgen. Mit den Straubing Tigers liegt das Überraschungsteam auf Platz drei. Waren die Rollen in den vergangenen Jahren stets klar verteilt, seit 2015 wurde immer der Erste auch Meister, so wirken die Verhältnisse diesmal weniger zementiert. München profitierte von seiner starken Anfangsphase, Mannheim von einem sehr guten Mittelteil. Aber wie gesagt, in den letzten 25 Partien sammelten die Berliner die meisten Punkte, in den letzten zehn Partien waren sowohl die Eisbären als auch die DEG erfolgreicher als München, Mannheim und Straubing. Vor dem Play-off scheinen die Kontrahenten alle nah beieinander, keiner ragt heraus. Der Titelkampf ist offen wie lange nicht.

Aussichten: Die Berliner haben mit der DEG ein schweres Los. Die beste Defensive der Liga und mit Mathias Niederberger der beste Torhüter der DEL stellten den starken EHC-Angriff vor viele Probleme in den Punktspielen, dreimal unterlagen die Eisbären in vier Duellen. „Sie haben viel Selbstvertrauen durch die letzen Wochen, das macht sie gefährlich“, sagt Eisbären-Chef Lee und fügt hinzu: „Wir haben eine gute Chemie und gute Führungsspieler. Wie jeder für jeden arbeitet, ist ebenso entscheidend wie die Gesundheit.“ Am 17. März startet die „Best of seven“-Serie, sofern sich aufgrund der Entwicklungen beim Coronavirus nicht noch etwas anderes ergibt.

