Eisbären-Einzelkritik: Ein Team mit vielen Überraschungen

Berlin. Als Vierter gehen die Eisbären Berlin in das Play-off der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und treffen dort ab 17. März auf die Düsseldorfer EG, die Fünfter der Hauptrunde wurde. Dort liegt eine „Best of seven“-Serie vor den Berlinern. Angesicht der Corona-Krise ist dabei noch nicht klar, ob überhaupt gespielt wird, ob Zuschauer zugelassen werden oder nicht. Unabhängig davon absolvierten die Eisbären eine gute Punkterunde, die Morgenpost schaut noch einmal auf die Leistungen der einzelnen Profis.

Marcel Noebels (27): Fraglos der Mann der Hauptrunde. Torschütze, Vorbereiter, Antreiber, immer da, wenn es drauf ankommt. Noebels hat sich zum wichtigen Führungsspieler entwickelt, der mit Leistung glänzt. Nie war er besser und wertvoller, ist mit 23 Toren bester deutscher Schütze der Liga und deren viertbester Torjäger insgesamt sowie fünftbester Scorer der DEL mit 49 Punkten.

Pföderl überzeugt mit 21 Toren und den meisten Siegtreffern

Austin Ortega (25, USA): In der zweiten Hälfte der Saison legte der quirlige Amerikaner enorm zu. Tauchte er anfangs noch hin und wieder ab, so erzielte er Treffer um Treffer im neuen Jahr. Mit 18 Toren und 22 Vorlagen die teaminterne Nummer zwei in der Scorerliste und damit ein Garant für die Vielseitigkeit der Berliner. Defensiv nicht immer fleißig genug.

Leonhard Pföderl (26): Der schwere Saisonstart ist längst vergessen. Die Torausbeute stimmt, seine 21 Treffer sind beim EHC Platz zwei hinter Noebels. Auch bei den Vorlagen legte der Nationalspieler zu. Er verfügt zudem über die beste +/-Bilanz im ganzen Team mit +17 und erzielte die meisten Siegtreffer (7). Pföderl erfüllt die Erwartungen. Leider wird sein starker Schuss aus der Halbposition im Powerplay zu selten in der Anlage des Überzahlspiels genutzt.

Stark am Puck und hart zum Gegner: EHC-Stürmer James Sheppard (r.).

Foto: Andreas Gora / dpa

James Sheppard (31, Kanada): Seit drei Jahren ist er in Berlin und verbesserte seine persönliche Ausbeute mit 13 Toren/22 Vorlagen noch einmal. Das zeigt seine Bedeutung für das EHC-Spiel, der Mittelstürmer ist enorm durchsetzungsstark und geschickt am Puck. Seine anfangs eher dummen Strafzeiten konnte er zwar reduzieren, dennoch sitzt er am meisten auf der Strafbank (93 Minuten). Lediglich die Münchner Keith Aulie (99) und Andrew Bodnarchuk (95) kassierten in der ganzen DEL noch mehr Strafminuten.

Ryan McKiernan (30, USA): Wie sich schon früh in der Hauptrunde abgezeichnet hat, ist der Zugang der mit Abstand punktbeste Verteidiger der Berliner – und damit eine Ausnahme in einer offensiv nicht sehr produktiven Defensive. In seiner zweiten Saison in der DEL ist der Amerikaner mit sechs Toren und 29 Vorlagen – damit Nummer vier der punktbesten DEL-Verteidiger – noch etwas stärker als im Jahr zuvor in Düsseldorf. McKiernan macht das Spiel von hinten schnell, ohne die Defensivarbeit zu vernachlässigen. Mit 22:05 Minuten Eiszeit am meisten im Einsatz beim EHC.

Maxime Lapierre (34, Kanada): Einige dürften Sheppards Strafminuten mehr bei Lapierre vermutet haben vor der Saison. Der Kanadier beließ es bei spielerischen Akzenten, wobei er seinem Ruf als Provokateur ab und zu schon gerecht wurde. Seine Erfahrung und sein Talent helfen dem Team enorm weiter. Der Mittelstürmer ist clever, spielt mit Weitsicht, setzt seine Kollegen wie den jungen Lukas Reichel perfekt in Szene. Steuerte 11 Tore und 23 Vorlagen bei, gewann die meisten Bullys im Team (505).

Talent Reichel überrascht in seiner ersten DEL-Saison

Mark Olver (32): Trotz Verletzungspause mit sehr ansprechender Punktausbeute. Olver überraschte nach einer fast kompletten Saison, die er wegen einer langwierigen Verletzung pausieren musste. An Einsatz mangelte es dem Deutsch-Kanadier nie, aber er fand in dem neuen Gefüge zu alter Spielfreude und verbuchte 14 Treffer sowie 19 Vorlagen. Ist ein Schlitzohr, ein Mann mit dem Riecher für die besonderen Situationen. Olver hat mit 19,72 Prozent die beste Schussquote im Team.

Lukas Reichel (17): 17 Jahr, wunderbar. Angesichts seiner Jugend zeigte der Stürmer eine grandiose erste Saison in der DEL. 12 Tore und 12 Vorlagen sprechen dafür, dass sein Talent ihn schon bald in die NHL führen wird. Technisch und läuferisch passt schon sehr viel, aber defensiv ist sein Spiel ausbaufähig, was die -2 in der Statistik untermauert. Kraft und Körperspiel werden mit dem Alter zunehmen. Im Vergleich zu den anderen Top-Youngstern wie Tim Stützle (Mannheim, 7/27, +4) John Peterka (München, 7/4, -6) und Justin Schütz (München, 7/5, +6) sehr gut im Rennen.

Zugang Landon Ferraro (M.) kämpft immer hart für die Eisbären.

Foto: Andreas Gora / dpa

Landon Ferraro (28, Kanada): Kam jüngst wieder besser in Fahrt, kein schlechter Zeitpunkt vor dem Play-off. Ist vielseitig, ein Kämpfer. Überwand das Loch, in welchem er sich nach gutem Start befunden hat. Die lange Zeit mit etlichen Verletzungen forderte ihren Tribut. Doch Sicherheit und Gefühl für das Spiel scheinen wiedergekehrt zu sein – 12 Tore und 9 Vorlagen.

Louis-Marc Aubry (28, Kanada): Kam in der ersten Saisonhälfte mal wieder nicht in Fahrt, in der zweiten war er lange verletzt. Deshalb sind seine Werte sehr mager, 7 Tore und 14 Vorlagen in 39 Partien, dazu -3 und damit einer der Schwächsten in der +/-Statistik in der Mannschaft. Bewegte sich am Rande der Enttäuschung. Aber seine Zeit ist das Play-off, insofern darf man eine Steigerung erwarten.

Pierre-Cédric Labrie (33, Kanada): Eine der großen Überraschungen der Saison. Von vielen schon vor dem ersten Spiel als Fehleinkauf abgestempelt, überzeugte er als Teamspieler, als Mann für die gute Stimmung und den Zusammenhalt in der Kabine. Bringt nicht nur Robustheit ins Team und blockt die gegnerischen Spieler, sondern trifft auch, wenn er die Gelegenheit hat. 11 Tore und 9 Vorlagen gelangen Labrie. Solche Spieler runden jedes Team ab.

Frank Hördler (35): Anfangs fielen vor allem die Fehler auf, die ihm ungewohnt oft unterliefen. Doch der Routinier fing sich Mitte der Saison, legte defensiv wie offensiv zu und legte am Ende eine solide Spielzeit hin mit 6 Toren sowie 11 Vorlagen. Seine Steigerung ist wichtig für das Play-off.

André Rankel (34): Vier Tore in einer Saison, genauso viele wie in seiner Premieren-Spielzeit in der DEL 2003/2004. Zwischendrin waren es immer mehr Treffer, fast immer sogar zweistellig. Der Kapitän muss die Bezeichnung als Torjäger abgeben, ein Rollenwechsel ist dafür ursächlich. Die defensiven Aufgaben überwiegen, das geht zu Lasten der Produktivität. Dennoch ist Rankel (13 Vorlagen) ein Teil des Erfolgs, denn er übt seine neue Aufgabe vorbildlich aus.

Die Defensivabteilung kann sich offensiv nicht stark hervortun

Jonas Müller (24): Zwar mit einem Punkterekord in der DEL, aber neben den 15 Vorlagen gelang ihm kein Treffer. Ohne Zweifel steigerte er sich gegenüber der Vorsaison, agierte in der Defensive wieder etwas sicherer. Trotzdem neigt er zu riskanten Pässen, insgesamt immer wieder etwas launisch im Auftreten.

Florian Kettemer (33): Der Unterschied zwischen der Trefferausbeute im Vorjahr und in dieser Saison ist enorm. Ein Treffer steht zehn Gegenüber, der Grund ist wie bei Rankel ein krasser Rollenwechsel. Unter Trainer Serge Aubin ist er die meiste Zeit in der Defensivarbeit gebunden, die verrichtet er weitgehend gut und steht bei weniger Gegentoren auf dem Eis (+12) als viele der Kollegen. Mit 13 Vorlagen ist die Produktivität zudem immer noch höher als in den meisten Münchner Jahren.

John Ramage (29, Kanada): Offensiv hatte man sich gewiss mehr erhofft von dem Zugang als ein Tor und 12 Vorlagen. Doch Ramage gibt der Defensive physische Präsenz, er ist einsatzstark, macht wenig Kompromisse. Keiner in der Abwehr wirkt so stabil und sicher wie er.

Eisbären-Verteidiger Kai Wissmann (l.) könnte manchmal mutiger spielen.

Foto: nordphoto / Engler / picture alliance / nordphoto

Kai Wissmann (23): An der Seite von Hördler mit einer meist soliden Leistung in der Defensive. Nach vorn gelang ihm ein Treffer, 12 Vorlagen kommen hinzu. Trotz guter körperlicher Voraussetzung wirkt er manchmal zu zurückhaltend. Etwas mehr Mut und Biss könnte seinem Spiel guttun.

Sebastian Streu (20): Fing in Berlin an, spielte dann eher unauffällig in der zweiten Liga für Weißwasser. Als er vor dem Jahreswechsel zurückkam, schien das nur ein Spiel auf Zeit zu sein, doch ganz überraschend hat sich Streu enorm entwickelt, er wurde zum Stammspieler, verdrängte Fabian Dietz mit seinen 6 Toren (und 2 Vorlagen). Läuferisch stark, hat sich schnell an das spielerische Niveau der DEL gewöhnt.

Constantin Braun (31): Der zweite Stammspieler ohne Treffer (sieben Vorlagen). Zunächst musste er oft als siebter Verteidiger ran und war nicht glücklich mit dieser Rolle. Eine Verletzungsmisere brachte dem Verteidiger mal wieder Einsätze im Sturm – und eben viel mehr Eiszeit. Doch auch unter den neuen Umständen lief es vor dem Tor nicht wirklich besser. Dann verletzte er sich auch noch. Jetzt ist er zurück, dem Team bringt der unermüdliche Braun viel Energie.

Sean Backman (33, USA): Wegen einer Gehirnerschütterung nur mit 13 Spielen in dieser Saison, zudem als überzähliger Spieler öfter auf der Tribüne. 1 Tor, 4 Vorlagen.

Fabian Dietz (21): Anders als Streu kam er gut in seine Premierensaison in der DEL, konnte sogar ein Tor erzielen. Mit den Verletzungen im Team wurden die Einsätze weniger, weil der Coach auf Erfahrung setzte. Das Vertrauen des Trainers konnte er sich nicht zurückholen, so dass neben dem Tor nur zwei Vorlagen zusammenkamen. Spielte hin und wieder in Weißwasser.

Im Tor hat Pogge zu einer sehr guten Form gefunden

Florian Busch (35): Ein trauriges Ende der Karriere. Nach 4:32 Minuten Eiszeit im zweiten Saisonspiel musste Busch passen. Die vielen Gehirnerschütterungen verlangten danach, dass der Klub den Spieler schützt und ihn keinen weiteren Checks mehr aussetzt. Danke für 18 Jahre im Klub, für sieben Meisterschaften und unzählige besondere Momente, die Busch mit seiner speziellen Art, mit seinem typischen Humor produzierte.

Thomas Reichel (20), Erik Mik (20): Beide in ein paar Spielen mit wenig Eiszeit. Müssen noch viel lernen.

Sebastian Dahm (33): Anfangs der Vielspieler im Tor, der sich vor dem Jahreswechsel nach zwischenzeitlicher Kritik deutlich steigerte. Mit der Verpflichtung von Justin Pogge geriet er klar in die Position der Nummer zwei. Fangquote (90,52 Prozent) und Gegentorschnitt (2,71 pro Spiel) sind im hinteren Liga-Mittelfeld.

Den Schluck hat er sich verdient: Eisbären-Torhüter Justin Pogge. steigerte sich und hält stabil.

Foto: Andreas Gora / dpa

Justin Pogge (33/Kanada): Brauchte nach der Verpflichtung zum Jahreswechsel etwas Zeit, um sich zu stabilisieren. Inzwischen nach 17 Partien die Nummer fünf der Liga im Gegentorschnitt (2,33), auch die Fangquote (91,85) liegt im oberen Mittelfeld. Von den Zahlen her sind die Eisbären im Tor damit kaum schlechter oder sogar besser aufgestellt als die Favoriten auf den Titel. Strahlt mehr Ruhe aus als Dahm, markant ist sein lebhaftes Mitspielen, das zuweilen auch etwas Gefahr heraufbeschwört.

Fazit: Die Eisbären haben ihre Schwachstellen in der Besetzung im Laufe der Saison weitgehend ausgeglichen. Die Berliner verfügen über ein ausgewogenes Team, in dem die Chemie stimmt. Obwohl die Defensive nicht übermäßig in die Produktion einbezogen ist, läuft die Offensive rund. Auch in der Rückwärtsbewegung hat sich die Mannschaft nach zeitweiligen Problemen wieder gefangen. Erfreulich ist, dass es kaum Enttäuschungen gab in dieser Saison, dafür aber viele schöne Überraschungen. Das lässt darauf hoffen, dass die Berliner auch im Kampf um den Titel mehr als nur ein Wort mitreden können.

Alles zu den Eisbären Berlin finden Sie hier.