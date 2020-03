Eisbären gewinnen und treffen im Play-off auf Düsseldorf

Berlin. Der Tag gehörte den Frauen, auf der ganzen Welt – und natürlich auch in Berlin, in der Mercedes-Benz Arena. Zwar spielten dort die Männer Eishockey, und das wurde auch wie immer von Hallensprecher Uwe Schumann präsentiert. Doch diesmal hatte er eine Co-Moderatorin an der Seite. Zu Ehren des Frauentags und der Frauen.

So schön die Aktion auch war, weit mehr Fans der Eisbären Berlin interessierte an diesem Tag doch etwas anderes. Nämlich wer der Gegner wird im Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Als Vierter der Tabelle trafen sie am letzten Spieltag der Hauptrunde auf Bremerhaven, das als Sechster noch die Chance hatte, auf Platz fünf zu klettern und damit ab 17. März der Kontrahent der Berliner zu werden. Doch mit dem 4:3 (2:2, 2:1, 0:0) für die Eisbären wurde daraus nichts. Die zuvor mit den Norddeutschen punktgleichen Düsseldorfer punkteten in Nürnberg beim 2:3 n.V. Damit kommt es zum sechsten Mal zu einem Play-off-Duell zwischen dem EHC und der DEG, alle bisherigen Duelle gewannen die Berliner.

Es wurde ein torreicher Abschluss der Punktspiel-Monate für die Mannschaft von Trainer Serge Aubin. Der musste diesmal neben Maxim Lapierre und John Ramage (beide angeschlagen) auf Jonas Müller verzichten, der nach einem Foul zuvor in Köln für zwei Partien gesperrt worden ist und damit auch im ersten Play-off-Spiel fehlen wird. Dafür waren Torhüter Justin Pogge und Stürmer Pierre-Cédric Labrie wieder dabei, ebenso Verteidiger Constantin Braun, der mehrere Wochen wegen einer Knieverletzung gefehlt hatte.

Pföderl schießt die Eisbären zum Sieg im letzten Punktspiel

Braun hatte zuvor wegen Personalproblemen im Angriff gespielt, diesmal arbeitete er wieder in der Defensive mit. Dort behielten die Kollegen nicht immer den Überblick. Zwar brachte Louis-Marc Aubry den EHC bald in Führung (6.), doch nur 32 Sekunden später stand es 1:1 nach Carson McMillans Treffer. Auch das schnelle 2:1 durch Austin Ortega (7.) konnte nach einem krassen Fehlpass des jungen Verteidigers Eric Mik durch Mark Zengerle ausgeglichen werden (13.). Ein Konter, den Justin Feser abschloss, brachte Bremerhaven sogar in Front (24.).

Ein starkes Solo von EHC-Stürmer Mark Olver nach Pass von Torwart Pogge führte schließlich zum 3:3 (29.) und das unmittelbare 4:3 durch Leonhard Pföderl (30.) zu etwas mehr Ordnung im Spiel, das die Berliner nun etwas besonnener angingen. Sie kontrollierten die Partie, während die Fans sich auf den Rängen der mit 14.200 Zuschauern ausverkauften Arena schon auf das Play-off einstimmten. In dem Treffen die Eisbären auf einen unangenehmen Gegner, der in den Punktspielen dieser Saison die Oberhand behielt mit drei Siegen in vier Partien (0:4, 3:1, 1:2, 1:2 n.V.). Doch im Play-off geht bekanntlich alles von vorn los, und was war, spielt keine Rolle mehr.

