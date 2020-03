Die Eisbären Berlin müssen sich mehr zusammenreißen

Zu viele Strafzeiten könnten im Play-off zu einem Problem werden. In dieser Negativ-Statistik liegen die Eisbären an zweiter Stelle.

Berlin. Am Ende gab es noch Abzüge in der B-Note. „Tanzen, Pogge, tanzen“, forderten die Fans der Eisbären nach dem 5:1 ihrer Mannschaft gegen Schwenningen, doch der Torhüter der Berliner beließ es an diesem Abend bei einem kurzen Gruß ins Publikum. Die Partie war trotz des deutlichen Ergebnisses kein Spiel für Feingeister, wie auch Stürmer Leonhard Pföderl treffend bemerkte, mit zwei Treffern der beste Berliner. „Es war ein richtiges Gurkenspiel“, sagte er. Was auch daran lag, dass die Gäste einfach zu schwach waren. EHC-Trainer Serge Aubin meinte nüchtern: „Wir haben das getan, was wir tun mussten.“

Für die Eisbären Berlin zählt zuerst das Ergebnis

Wichtiger als der Verlauf des Spiels war ohnehin das Ergebnis. Durch den deutlichen Sieg haben sich die Eisbären das Heimrecht für das Viertelfinale gesichert – das erste Saisonziel ist damit erreicht. „Wir können jetzt ganz entspannt ins letzte Wochenende gehen“, sagte Pföderl. Allzu locker wollen es die Eisbären am Freitag (19.30 Uhr, Magentasport) gegen die Kölner Haie aber auch nicht angehen lassen, um ihren Rhythmus mit Blick auf das Play-off nicht zu verlieren. „Wir fahren bestimmt nicht nach Köln, um das Spiel direkt abzuschenken“, so Pföderl. Zumal bei jetzt vier Punkten Rückstand auf Straubing zumindest noch theoretische Chancen auf Platz drei bestehen.

Bis dahin müssen die Eisbären vor allem an einer Sache arbeiten. Gegen Schwenningen kassierte das Team erneut zu viele Strafzeiten, 40 Strafminuten standen am Ende zu Buche. Die außergewöhnlich hohe Zahl resultierte vor allem aus den diversen Boxeinlagen im Schlussdrittel, die zumeist von Gästen angestiftet wurden und Berlins Trainer Aubin auch nach dem Spiel noch ziemlich in Rage brachten. Mehrfach fiel im Wortgefecht mit Gästecoach Niklas Sundblad das F-Wort.

Gegnern nicht zu viele Überzahlchancen bieten

Doch selbst wenn man diese Faustkämpfe ausklammert, saßen die Eisbären immer noch zu häufig in der Box. Das Gleiche war ihnen schon in den vorherigen Spielen gegen Wolfsburg und Düsseldorf passiert. Insgesamt haben die Berliner so mittlerweile die zweitmeisten Strafminuten der Liga gesammelt.

„Wir müssen die Strafzeiten verringern“, forderte Aubin. „Im Play-off sind die Special Teams oft entscheidend, deshalb wollen wir den Gegnern lieber nicht zu viele Überzahlchancen bieten.“ Auch Leonhard Pföderl ist das Problem bewusst. „Andererseits hat man in den letzten Spielen auch gesehen, dass unser Unterzahlspiel gut funktioniert“, sagte er. „Wir finden meistens trotzdem einen Weg, um zu gewinnen. Trotzdem werden wir uns vornehmen, uns da ein bisschen zu bremsen.“ Damit auch weiterhin zumindest das Ergebnis in der A-Note stimmt.

