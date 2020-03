Eisbären schießen Schwenningen aus der Mercedes-Benz-Arena

Berlin. Ein bisschen gemein war es ja schon, was der Anhang der Eisbären den Gästen aus Schwenningen entgegen schmetterte. „Schwenningen, zweite Liga“, sangen die Fans, was angesichts des letzten Tabellenplatzes des Schwarzwaldklubs in der Deutschen Eishockey-Liga andererseits gar nicht so weit hergeholt war.

Wenn in der DEL zur Spielzeit 2020/21 der Auf- und Abstieg zurückkehrt, ist die Relegation für die Wild Wings angesichts der in dieser Saison gezeigten Leistungen ein durchaus realistisches Szenario.

Nachholspiel vom 6. Spieltag

Auch in der Partie am Dienstag hatte das Schlusslicht nicht viel zu melden. Umso glänzender ist dagegen die Zukunftsperspektive der Eisbären: Nach dem lockeren 5:1 (1:0, 4:0, 0:1) gegen Schwenningen werden die Berliner die Hauptrunde mindestens als Vierter beenden und haben somit im Viertelfinale Heimrecht.

Das erste von maximal sieben Spielen der ersten Play-off-Runde wird am 17. März in Berlin ausgetragen. Der Gegner steht noch nicht fest – mögliche Kontrahenten sind Düsseldorf, Bremerhaven oder Ingolstadt.

Vor 9511 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena ließen die Eisbären keinen Zweifel daran, wer Herr im Haus ist. Von Anfang an waren die Gastgeber im Nachholspiel des sechsten Spieltags, das aufgrund des Testspiels gegen die Chicago Blackhawks aus der NHL verschoben wurde, eindeutig überlegen.

Marcel Noebels nun wieder punktbester Deutscher in der DEL

Leonhard Pföderl (9.) traf früh zur verdienten Berliner Führung. Nachdem die Eisbären im ersten Drittel noch etwas schluderig mit ihren Chancen umgegangen, ging es dann im zweiten Abschnitt Schlag auf Schlag. Austin Ortega (23.) und Landon Ferraro (23.) erhöhten binnen 45 Sekunden auf 3:0, ehe kurz darauf erneut Pföderl (25.) erfolgreich war – sein insgesamt 19. Saisontreffer. Die Vorlage kam wie beim ersten Tor von Marcel Noebels, der mit 48 Scorerpunkten nun wieder punktbester Deutscher in der DEL ist.

Längst war das Spiel zu einer besseren Trainingseinheit geworden. Lukas Reichel (35.) erhöhte noch vor der Pause auf 5:0. Schwenningen war zunehmend frustriert, so dass das Publikum noch mehrere Boxeinlagen zu sehen bekam, doch auch in dieser Hinsicht waren die Gäste an diesem Abend klar unterlegen. Erst kurz vor Schluss gelang Dylan Yeo (59.) der Ehrentreffer.