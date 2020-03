Die Eisbären sind schon Meister im Vergessen

Berlin. Mit dem Heimrecht ist es so eine Sache. In Wolfsburg war davon am Sonntag jedenfalls nicht viel zu spüren. Offiziell hatte der Spielplan für die Eisbären Berlin ein Auswärtsspiel in der Autostadt vorgesehen, doch tatsächlich fühlte sich die Partie aus Berliner Sicht an wie daheim. Rund 1200 EHC-Fans hatten die kurze Fahrt auf sich genommen, jeder vierte Besucher in der Halle hielt es damit mit den Eisbären. Akustisch hatten die Berliner auf den Rängen klar die Oberhand.

Dass das nicht immer so sein wird, allein schon wegen der größeren Distanzen zu den anderen Spielorten in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), versteht sich von selbst. Genau deshalb ist der vierte Platz mit Blick auf das Play-off so wichtig, mit dem die Eisbären im Viertelfinale Heimrecht bekämen und auch in einer möglichen Entscheidungspartie auf die Unterstützung der Zuschauer zählen könnten. Durch das 2:1 nach Verlängerung in Wolfsburg ist dieses Ziel zum Greifen nah.

Platz vier kann auch rechnerisch perfekt gemacht werden

Die Berliner haben nun sechs Punkte Vorsprung auf Düsseldorf, die aber nur noch sechs Zähler holen können. Das bedeutet: Holen die Eisbären aus den verbliebenen drei Partien nur einen Punkt, ist ihnen der vierte Platz nicht mehr zu nehmen. Gleiches gilt, sobald die Verfolger Punkte liegen lassen. Bereits am Dienstag im Nachholspiel gegen den Tabellenletzten Schwenninger Wild Wings (19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena) können die Eisbären endgültig alles klar machen. Wobei das Torverhältnis schon jetzt kaum mehr das Abrutschen von Platz vier möglich erscheinen lässt. Das erste Spiel der „Best of Seven“-Serie im Viertelfinale wird aller Voraussicht nach am 17. März in Berlin ausgetragen.

Beim Sieg in Wolfsburg zeigten die Eisbären eine Qualität, auf die es in den nächsten Wochen noch häufiger ankommen wird: die Fähigkeit zu vergessen. Nach der Heimpleite am Freitag gegen die Düsseldorfer EG, gegen die man trotz größerer Spielanteile und besserer Chancen mit 1:2 nach Verlängerung unterlegen war, trauerten die Spieler nur kurz der verpassten Gelegenheit hinterher.

Anstatt den Kopf hängen zu lassen, richtete die Mannschaft den Blick schnell wieder nach vorn. „Gerade in dieser Phase der Saison ist es wichtig, egal ob wir einen Sieg holen oder eine Niederlage, dass wir danach nicht zu euphorisch oder zu negativ werden“, erklärte Verteidiger Kai Wissmann.

Dienstag kommt Schlusslicht Schwenningen nach Berlin

Man müsse das Erlebte schnell verarbeiten und dürfe nur am selben Abend noch darüber nachdenken. „Aber danach ist es weg, dann geht es wieder von Null los. Auch in einer Play-off-Serie wird es Aufs und Abs geben. Da ist es wichtig, dass man den Kopf schnell wieder frei bekommt“, so Wissmann. Auch gegen Wolfsburg ließ sich das Team von zeitweisen Rückschlägen nicht beirren – weder von den vielen Strafzeiten und der zwischenzeitlichen Führung für die Grizzlys noch durch die vergebenen Chancen mit gleich mehreren Pfostentreffern.

„Im ersten Drittel hat Wolfsburg stark begonnen. Sie sind gut Schlittschuh gelaufen und haben den Puck gut verteilt. Unser Puckmanagement war nicht toll, und wir sind immer hinterhergelaufen. Es sah so aus, als ob wir etwas in Schwierigkeiten waren“, meinte Serge Aubin nach dem Spiel. „Aber wir haben Charakter gezeigt“, so der Trainer.

Mit dieser Einstellung dürfen die Eisbären sogar noch ein bisschen auf Platz drei schielen. Straubing ist zwar sieben Punkte voraus, doch mit einem Berliner Erfolg im Nachholspiel gegen Schwenningen könnte der Rückstand auf vier Zähler schrumpfen. Da Straubing am vorletzten Spieltag noch zum Hauptrundensieger nach München muss, brauchen die Eisbären den sicheren Startplatz in der Champions Hockey League (CHL) noch nicht vergessen.

Alles zu den Eisbären Berlin finden Sie hier.