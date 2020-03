Eisbären sichern mit Sieg in Wolfsburg den vierten Platz

Wolfsburg. Für die Eisbären Berlin ist der vierte Platz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach der Hauptrunde so gut wie sicher. Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin setzte sich am Sonntag in Wolfsburg mit 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung durch und hat nun sechs Punkte Vorsprung auf die Düsseldorfer EG bei einem deutlich besseren Torverhältnis. Die Rheinländer verloren ihrerseits 2:3 in Bremerhaven und müssen in den letzten beiden Punktspielen vor dem Viertelfinale noch einmal um Rang fünf bangen.

Für die Berliner begann die Partie passabel, sie machten Druck. Allerdings ließen sie auch einige Konter zu, so dass die Wolfsburger letztlich die besseren Chancen verzeichnen konnten. Das Geschehen veränderte sich im zweiten Abschnitt. Das Team von Trainer Aubin musste viel Zeit auf der Strafbank verbringen, war teilweise mit zwei Spielern weniger auf dem Eis oder sogar fünf Minuten am Stück in Unterzahl, weil James Sheppard eine Spieldauerstrafe wegen Beinstellens kassierte (34.). „Es ist schwer, wenn man so oft auf der Strafbank sitzt“, sagte Stürmer Mark Olver.

Noebels erzielt den Treffer zum Sieg der Eisbären

Zwar überstanden die Eisbären alle Unterzahlspiele, doch mit der Schlusssirene des zweiten Drittels gelang Mathis Olimb die Führung für die Grizzlys (40.). Damit mussten die Berliner wie schon zwei Tage zuvor gegen Düsseldorf (1:2 n.V.) einem Rückstand hinterherlaufen. Den egalisierten sie durch den Treffer von Landon Ferraro (53.). Die große Chance, die Partie bei doppelter Überzahl zu entscheiden, verpassten die Eisbären allerdings. Erstmals nach fünf Spielen in Serie mit einem Powerplay-Tor blieb der EHC nun erfolglos mit mehr Spielern.

So ging die Partie erneut in die Verlängerung. Diesmal aber gelang Marcel Noebels nach Zuspiel von Leonhard Pföderl der erlösende Treffer (63.), womit die Berliner die dritte Niederlage in Serie vermeiden konnten. Da sie nun sogar noch ein Spiel mehr haben als die Konkurrenz aus Düsseldorf, dürfte ihnen der vierte Rang nicht mehr zu nehmen sein.

