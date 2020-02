Ungeduld der Eisbären wird zum entscheidenden Faktor

Die Eisbären müssen lernen, Ruhe zu bewahren, anstatt es mit der Brechstange zu versuchen. Am besten schon am Sonntag in Wolfsburg.

Berlin. Es war im dritten Drittel der Partie gegen die Düsseldorfer EG, als sich den Eisbären die große Chance zur Führung bot. Ein Spieler der Gäste musste auf die Strafbank, die Berliner Fans frohlockten bereits. Allerdings nur für drei Sekunden, denn nachdem ein Berliner ebenfalls eine Strafe kassierte, war der Vorteil schnell wieder dahin.

Es passte zu diesem Spiel, in dem die Eisbären auch insgesamt eine große Gelegenheit verpassten. Durch das 1:2 nach Verlängerung versäumten sie es, im Kampf um Platz vier eine Vorentscheidung herbeizuführen. Mit einem Sieg am Freitag wäre ihnen das Heimrecht im Viertelfinale so gut wie sicher gewesen – so aber sitzt ihnen die DEG weiter im Nacken.

Allerdings kann der EHC am Sonntag (14 Uhr, Magentasport) mit einem Sieg in regulärer Spielzeit in Wolfsburg Platz vier endgültig klarmachen, falls Düsseldorf in Bremerhaven verliert. Verteidiger Kai Wissmann blieb trotz der Pleite optimistisch: „Es ist immer noch alles im grünen Bereich“, sagte er.

Individuelle Fehler entscheiden das Spiel gegen die Eisbären

Psychologisch wog die Niederlage schwerer. Im Play-off könnten Düsseldorf und Berlin bald erneut aufeinandertreffen – der mentale Vorteil liegt vorerst bei den Rheinländern. Dabei war die Schlappe absolut unnötig. In den ersten beiden Dritteln seien die Berliner das bessere Team gewesen, meinte Gästecoach Harold Kreis, der insgesamt von einem glücklichen Sieg seiner Mannschaft sprach.

„Es hat mir sehr gut gefallen, wie wir aus der Kabine gekommen sind. Wir sind gut gelaufen, haben den Körper eingesetzt und hatten den Schwung auf unserer Seite“, sagte EHC-Trainer Serge Aubin. Ein Tor wollte dabei aber zunächst nicht herausspringen, weil Düsseldorfs Torwart Mathias Niederberger wieder einmal überragend hielt. Doch mit jeder vergebenen Chance wurden die Eisbären ungeduldiger. „Wir haben zu viel gewollt und teilweise versucht, es zu erzwingen. In solchen Situationen müssen wir Ruhe bewahren und weiter an unseren Matchplan glauben“, so Wissmann.

Beide Gegentore resultierten schließlich aus individuellen Fehlern. Beim ersten war es Wissmann, der den Puck in der eigenen Zone abgab. Vor dem zweiten Treffer entschieden sich die Berliner statt eines Wechsels für eine weitere Attacke und produzierten dabei den entscheidenden Fehlpass. „In der Verlängerung hatten wir kein gutes Puckmanagement und haben dafür die Quittung bekommen. Das war ein Spiel, aus dem wir insgesamt viel lernen können. Wir haben jetzt noch vier Spiele für das Feintuning“, sagte Aubin. Gegen Wolfsburg wird sich zeigen, ob das Team die Signale vernommen hat.

Alles zu den Eisbären Berlin lesen Sie hier.