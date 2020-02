Eisbären verlieren gegen Düsseldorf nach Verlängerung

Der Corona-Virus macht auch vor dem deutschen Eishockey nicht halt. So wurde in der DEL 2 bis auf weiteres das Händeschütteln der Teams nach dem Spiel ausgesetzt, um eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Auch aus sportlichen Gründen hatten die Eisbären am Freitag im Spiel gegen die Düsseldorfer EG ein Interesse, den Gegner auf Distanz zu halten.

In der Tabelle liegen beide Mannschaften eng beieinander – Berlin ist Vierter, die DEG folgt auf Platz fünf. Auch deshalb wollten die Eisbären mit einem Sieg im direkten Aufeinandertreffen eigentlich für klare Verhältnisse im Kampf um das Heimrecht fürs Viertelfinale sorgen. Stattdessen müssen sie weiterhin fürchten, dieses Privileg im Endspurt der regulären Saison noch zu verspielen. Nach dem 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) nach Verlängerung haben die Berliner jetzt nur noch vier Punkte Vorsprung auf Düsseldorf. Sie haben allerdings weiterhin ein Spiel in der Hinterhand.

In der Partie gegen die DEG trafen am Freitag zwei enorm formstarke Teams aufeinander. Berlin hatte fünf der vergangenen sechs Spiele gewonnen, Düsseldorf unter anderem Tabellenführer München und Meister Mannheim auswärts geschlagen. Die Gastgeber waren aber zunächst die aktivere Mannschaft; mit nur wenigen Pässen schafften sie es ein ums andere Mal, die beste Abwehr der Liga auszuhebeln und ins gegnerische Drittel zu gelangen. „Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben viel Druck gemacht“, sagte Verteidiger Frank Hördler.

Zuschauer sehen intensives Spiel in der Mercedes-Benz Arena

Die ganz großen Torchancen wollten dabei aber zunächst nicht herauskommen. Auf der Gegenseite kam allerdings auch die DEG nur selten gefährlich vor das Berliner Tor. Das änderte sich im zweiten Abschnitt, in dem beiden Torhüter – Justin Pogge für die Eisbären und Mathias Niederberger auf Düsseldorfer Seite – gleich mehrfach ihr ganzes Können aufbieten mussten.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena entwickelte sich ein intensives Duell, das bereits einen Vorgeschmack auf das Play-off lieferte, in der sich beide Klubs demnächst wiedersehen könnten. Mit Charlie Jahnke (50.) war es dann ausgerechnet ein ehemaliger Berliner, der den Bann brach und zur Führung für die DEG einnetzte. Zwar schlugen die Gastgeber durch Mark Olver (55.) zurück und warfen in der Folge noch einmal alles nach vorn. In der Verlängerung traf jedoch Luke Adam (62.) zum Sieg für die Gäste, die den Berlinern damit mehr denn je im Nacken sitzen.