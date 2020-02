Die Eisbären und die Kraft der Glückskekse

Berlin. Die Stimmung im Wellblechpalast war ausgelassen. Eisbären-Torhüter Justin Pogge kam laut singend aus der Kabine; auch Stürmer Mark Olver, der sonst oft eher grimmig dreinschaut, strahlte über das ganze Gesicht. Von Anspannung war bei den Spielern vor dem vorentscheidenden Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG am Freitag (19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena) jedenfalls nichts zu spüren. Nach dem Training nahm sich die ganze Mannschaft noch Zeit für eine Neuköllner Grundschulklasse, die zum Wandertag beim Berliner Eishockeyklub vorbeischaute und dafür extra T-Shirts und Teddybären gestaltet hatte.

Das Team kann die Unterstützung gut gebrauchen. Mit der DEG kommt am Freitag eines der formstärksten Teams nach Berlin – die Düsseldorfer haben zuletzt auswärts gegen Tabellenführer München sowie bei Meister Mannheim gewonnen, gegen die Adler sogar gleich mit 6:2. Zusätzliche Brisanz bekommt das Duell durch die Tabellensituation: Die Eisbären sind dort momentan Vierter, die Rheinländer Fünfter – bliebe es dabei, würden sich beide Teams im Viertelfinale wiedersehen.

Ex-Düsseldorfer McKiernan will ein Zeichen setzen

„Es ist gewissermaßen schon Spiel null einer möglichen „Best of seven“-Serie“, sagt Berlins Verteidiger Ryan McKiernan. „Da wollen wir ein Statement setzen und uns mit einem Sieg in den Köpfen des Gegners festsetzen.“ Doch ganz so einfach ist es nicht. Tatsächlich stünde nur bei einer Berliner Niederlage quasi fest, dass beide Klubs in der K.o.-Runde erneut aufeinandertreffen – wobei dann noch offen wäre, wer von beiden als Vierter das Heimrecht besitzt. Düsseldorf wäre in diesem Fall bis auf zwei Punkte an den Eisbären dran und könnte noch an ihnen vorbeiziehen, wenngleich der EHC noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat.

Siegen jedoch die Eisbären, wären sie zwar selbst so gut wie sicher Vierter. Der Vorsprung würde dann acht Zähler betragen, maximal neun könnten die Düsseldorfer noch holen. Allerdings sollten sich die Berliner in diesem Fall noch nicht allzu sehr auf die DEG einstellen, die dann ihrerseits noch einmal den Druck von Bremerhaven, Ingolstadt und eventuell sogar Wolfsburg spüren würde.

Angesichts solcher Unwägbarkeiten will Eisbären-Trainer Serge Aubin auch lieber nicht von einem Endspiel um Platz vier sprechen. Dafür sei noch zu viel Bewegung in der Tabelle. Ein guter Test für die Form seiner Mannschaft sei die Partie am Freitag aber allemal. „Es ist ein großes Spiel. Wir müssen bereit sein und unser bestes Eishockey abliefern“, sagt Aubin.

Eisbären wollen die starke DEG-Abwehr überwinden

Der Coach vertraut dabei auf dieselben Reihen wie zuletzt, nur der Einsatz von Stürmer Leonhard Pföderl ist aufgrund einer Erkältung fraglich. Von den vergangenen sechs Spielen haben die Eisbären fünf gewonnen, nur gegen Nürnberg setzte es am vergangenen Sonntag eine Niederlage. „Wir sind bereits in Play-off-Verfassung“, meint Ryan McKiernan. Er lief in der vergangenen Saison noch für die DEG auf und weiß genau um die Trümpfe des nächsten Gegners. „Düsseldorf hat eine starke Abwehr. Sie machen es einem sehr schwer, überhaupt vor das Tor zu kommen“, sagt er. Dort steht mit Mathias Niederberger zudem der statistisch beste Torhüter der Liga, dessen Leistungen auch das Interesse der Eisbären geweckt haben, die ihn gern verpflichten würden.

Auch dank ihm hat Düsseldorf in dieser Saison die wenigsten Gegentore kassiert. „Niederberger ist einer der besten Spieler in der Liga. Die Düsseldorfer machen das aber auch geschickt, dass sie ihm die Sicht freihalten. Wir müssen deshalb für viel Verkehr vor seinem Kasten sorgen und ihm den Blick verstellen“, sagt Serge Aubin. Falls all das noch nicht ausreicht, haben die Berliner einen weiteren Trumpf: Von den Schülern gab es am Donnerstag noch eine Ladung Glückskekse.

