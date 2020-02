Eisbären-Profi Cüpper: „Hab das Zeug zum DEL-Keeper“

Berlin. Lediglich einen Spieler holten die Eisbären vor Ablauf der Transferfrist neu dazu, und auch der ist bereits ein alter Bekannter. Torwart Marvin Cüpper trug schon von 2015 bis 2018 das Trikot des EHC, zuletzt spielte er in Weißwasser. Seine Verpflichtung ist für beide Seiten ein Gewinn: Die Eisbären haben im Verletzungsfall einen dritten Torhüter in der Hinterhand – und Cüpper ist seinem Traum von der DEL nach langer Leidenszeit wieder näher gerückt.

Berliner Morgenpost: Durch die Niederlage in Nürnberg (3:5) hat Düsseldorf aufgeschlossen und liegt nur noch fünf Punkte hinter den Eisbären. Am Freitag kommt es zum direkten Duell mit der DEG. Haben Sie Angst, dass der EHC das Heimrecht im Viertelfinale noch verspielt?

Marvin Cüpper: Wenn wir so spielen, wie davor, als wir fünf Mal in Folge gewonnen haben, brennt da nichts mehr an. Die Mannschaft zeigt sich zurzeit in sehr guter Verfassung. Unser Ziel ist es, mindestens Platz vier zu sichern. Die Partie am Freitag gegen die Düsseldorfer ist jetzt ein Sechs-Punkte-Spiel. Wenn wir gewinnen, würde ihnen das erst einmal den Wind aus den Segeln nehmen.

Wo erleben Sie die Spiele zurzeit? Als dritter Torwart dürfen Sie nicht auf der Bank Platz nehmen.

Bei den Heimspielen sitze ich auf der Tribüne. Das habe ich in den letzten beiden Jahren leider viel zu oft gemacht wegen der ganzen Verletzungen. Es ist kein schönes Gefühl, dort zu sitzen und nicht selbst eingreifen zu können. Die Auswärtsspiele gucke ich im Fernsehen. Am Wochenende war ich deshalb nicht mit, sondern habe stattdessen in Berlin trainiert, um wieder heranzukommen.

Sie haben eine lange Krankenakte angesammelt: 2018 erst der Syndesmoseriss am rechten Bein und später der Jochbeinbruch, im September 2019 die Sprunggelenkverletzung am linken Fuß. Wie ist aktuell Ihre gesundheitliche Verfassung?

Ich merke die Verletzungen schon noch. Beide Füße sind noch etwas eingeschränkt, was die Beweglichkeit angeht. Und nach dem Jochbeinbruch habe ich immer noch ein Taubheitsgefühl in der Wange und in den Zähnen, das wahrscheinlich auch nicht mehr weggehen wird. Aber ich kann zu 100 Prozent trainieren. Manches kann man allerdings im Training nur schwer simulieren, zum Beispiel das mentale Auf und Ab eines echten Spiels. Die vielen Verletzungen in kurzem Abstand waren auch eine große psychologische Belastung. So etwas geht ja nicht spurlos an einem vorüber. Mir hat in dieser Zeit sehr geholfen, dass ich mir stets mein Ziel vor Augen gehalten habe – und das ist, in der DEL zu spielen.

Wie sehen Sie Ihre Chancen, dass Sie in dieser Saison noch Spielzeit bekommen?

Darüber denke ich nicht groß nach. Ich lasse das einfach auf mich zukommen. Ich möchte gut trainieren und fit bleiben, damit ich für den Ernstfall bereit bin.

Sie sind jetzt 26 Jahre alt und längst kein Junior mehr. Haben Sie mit dem Gedanken gespielt, in die DEL 2 oder zu einem Top-Klub in der Oberliga zu gehen, um dort erst einmal Spielpraxis zu sammeln, so wie es zuletzt Maximilian Franzreb getan hat?

Natürlich muss man alle Optionen abwägen. Aber mein Ziel ist es, DEL zu spielen und dort eine gute Rolle zu übernehmen. Ich weiß, dass ich das Zeug dazu habe. Das Jahr Pause hat daran nichts geändert.

Offenbar sucht der Klub aber trotz des vorhandenen Torhüter-Trios weiterhin nach Verstärkung. Beim nächsten Gegner Düsseldorf spielt mit Mathias Niederberger ein Torwart, der bislang eine überragende Saison abliefert und damit auch das Interesse der Eisbären geweckt hat. Was bedeutet das für Ihre Zukunft in Berlin?

Ich habe das natürlich mitbekommen. Aber das ist Zukunftsmusik, davon lasse ich mich nicht ablenken. Ich schaue allein auf mich. Für mich zählt zunächst einmal, dass mir ein gutes Comeback gelingt.