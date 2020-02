Der nächste Gegner macht den Eisbären Druck

Berlin. Es sind die Tage, in denen der Blick, zumindest der Fans, nicht nur auf das Programm der eigenen Mannschaft gerichtet ist. Was geht noch? Wer könnte noch die eigenen Vorstellungen durchkreuzen? In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sind es bis zum 52. und letzten Spieltag der Hauptrunde nur noch vier Partien für die meisten Teams, fünf aber für die Eisbären Berlin.

Die konnten am Sonntag ihre Siegesserie in Nürnberg nicht fortsetzen und verloren nach fünf Erfolgen hintereinander 3:5 bei den Franken. „Es war ein hart umkämpftes Spiel. Es hat sich so angefühlt, als hätte Nürnberg jeden unserer Fehler ausgenutzt“, sagte Trainer Serge Aubin. Die Berliner hielten ihre Position in der Tabelle als Vierter allerdings, müssen ebenso die Aussichten auf den sechs Punkte entfernten dritten Platz, den Titelverteidiger Mannheim besetzt, nicht abhaken.

Eisbären und DEG mit ähnlich schwerem Restprogramm

Doch die Niederlage der Berliner erlaubte es der Düsseldorfer EG, sich als Fünfter näher heranzuschieben. Interessant dabei ist, dass die Rheinländer am Freitag der nächste Gegner der Eisbären sind (19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena). Bei aktuell fünf Zählern Rückstand könnte es also noch einmal eng werden im Rennen um die Plätze. Zumal sich die DEG gerade in einer starken Form präsentiert und zuletzt Spitzenreiter München (3:2) sowie Mannheim (6:2) schlug.

Das Programm der DEG hat es gerade in sich, Düsseldorf spielt in Folge gegen die Top Vier der Tabelle. Gegen den Zweiten Straubing unterlag man zuvor 1:4. Nach dem Duell in Berlin hält der Spielplan für beide Teams ähnliche Herausforderungen bereit. Die Eisbären treffen in den verbleibenden vier Partien auf Wolfsburg (auswärts), Schwenningen (heim), Köln (a) und Bremerhaven (h). Düsseldorf muss in seinen drei restlichen Spielen in Bremerhaven antreten, gegen Krefeld und in Nürnberg. Mannheim hat dagegen ein etwas leichteres Programm mit Krefeld (h), Ingolstadt (h), Iserlohn (a) und Schwenningen (h). Beim Blick auf die nächsten Gegner ist es also nicht unwahrscheinlich, dass die aktuellen Platzierungen auch die sind, mit denen die Klubs in das Play-off gehen. Was dann ein Viertelfinal-Duell des EHC mit der DEG bedeuten würde.

