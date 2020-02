Eisbären-Siegesserie reißt in Nürnberg

Nürnberg. Aller guten Dinge wären in diesem Fall vier gewesen. Denn dreimal hatten die Eisbären Berlin in dieser Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bereits gegen die Nürnberg Ice Tigers gewonnen, also alle bisherigen Hauptrundenduelle mit den Franken. Mit einem weiteren Erfolg wäre die Bilanz in der Punkterunde perfekt gewesen. Doch gegen den Neunten der Tabelle taten sich die Berliner diesmal schwer, der Vierte unterlag in Nürnberg 3:5 (0:1, 0:2, 3:2).

Damit endete auch die Siegesserie der Mannschaft von Trainer Serge Aubin, die zuletzt fünf Mal in Folge gewonnen hatte. Die Berliner waren schlecht in die Partie gestartet, mussten schon früh das erste Gegentor durch Daniel Fischbuch hinnehmen (2.). Zwar fanden sich die Eisbären bald und erarbeiteten sich viele Chancen. Doch Nürnberg zeigte sich in der Verwertung der Gelegenheiten konzentrierter. Eugen Alanov (24.) und Andreas Eder in Überzahl (37.) erhöhten für die Franken. „Wir müssen hinten besser spielen“, monierte Verteidiger Kai Wissmann nach einigen Nachlässigkeiten in der Defensive.

Viertes Eisbären-Überzahltor im vierten Spiel in Folge

Zwar konnten die Berliner durch Pierre-Cedric Labrie in Überzahl (46.) verkürzen. Doch aus der erfolgreichen Aufholjagd wurde nichts, weil der Ex-Eisbär Fischbuch wenig später den alten Abstand wieder herstellte (49.). Landon Ferraro ließ die Nürnberger allerdings noch einmal zittern mit seinen Toren zum 2:4 (53.) und 3:4 (56.), ehe erneut Fischbuch ins leere EHC-Tor traf (59.) und seinen ersten Hattrick in der DEL vollendete. „Wir hatten so viele Chancen, es war trotzdem ein gutes Auswärtsspiel von uns“, fand Ferraro.

Trotz der Niederlage konnten die Berliner etwas Positives aus Nürnberg mitnehmen. Rechtzeitig vor dem Play-off scheint das lange schwache Powerplay endlich besser zu funktionieren. Labries Treffer war das vierte Überzahltor im vierten Spiel in Folge. Wenigstens eine Serie hielt also.

