Eisbären-Pläne für neue Saison: Konstanz statt Veränderung

Berlin. Ein bisschen Hüttengaudi, zumindest in Form eines Teamessens, ein bisschen Sauna, etwas Schwimmen. Das Leben unterwegs kann so angenehm sein, wenn die Eisbären Berlin auf Reisen sind. Zwischen den Partien am Donnerstag in Augsburg und am Sonntag in Nürnberg (15 Uhr, Magentasport) gönnten sich die Berliner ein paar schöne Stunden in Berchtesgaden. Und das keineswegs nur als Belohnung für den erstmals in dieser Saison erreichten fünften Sieg in Serie, der ihnen mit dem 5:3 in Augsburg gelang. Sondern vor allem, um den Stress gering zu halten zwischen den Gastspielen in Bayern.

Es war sicher auch eine Gelegenheit, mal entspannt auf den Rest der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu schauen, der sich am Freitagabend duellierte. Dort schien die Spannung aus Berliner Sicht zuletzt etwas verflogen und Platz vier für die Eisbären das Maß der Dinge. Mit ihrer Serie aber machen es die Eisbären ebenso prickelnd wie Mannheim mit seinem kleinen Loch. Der Titelverteidiger musste sich von Straubing auf Platz drei verdrängen lassen. „Das ist schon ein bisschen lustig“, findet EHC-Geschäftsführer Peter John Lee. Fünf Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde sind es nur sechs Zähler bis zu den Adlern, zudem haben die Berliner sogar noch eine Partie mehr zu absolvieren.

In Los Angeles lief alles gut für die Eisbären

Langweilig werden die Tage bis zum 8. März also gewiss nicht. Bei den Eisbären schauen die Verantwortlichen dem Treiben allerdings sehr gelassen zu – und unabhängig vom Ausgang des Rennens um die Plätze. Lee und Sportdirektor Stéphane Richer weilten jüngst in den USA, wo sie beim NHL-Klub Los Angeles Kings, der beim gemeinsamen Besitzer Anschutz auch die Geschicke der Berliner mitbestimmt, über die Pläne für die nächste Saison berichteten. „Es waren gute Gespräche“, so Richer. Lee sagt: „Die eine oder andere Frage wird in den nächsten Wochen bestimmt noch kommen.“ Aber im Allgemeinen sei die Strategie bereits klar.

Sie wurde gemeinsam mit den NHL-Kollegen auch bezüglich der Erwartung besprochen, dass „in diesem Sommer nicht viele Topspieler aus Nordamerika nach Europa kommen werden“, erzählt Richer. In der übernächsten Saison wird ein weiteres Team in die NHL (Seattle) aufgenommen werden, viele Profis erhoffen sich Chancen auf ein Engagement dort und wollen in der Spielzeit davor nicht in Europa aus dem Blickfeld geraten. Für die Berliner ergibt sich daraus nach eigenem Ermessen kein großes Problem. „Wir sind zufrieden mit unserem Team. Das ist eine gute Mischung mit Potenzial“, findet Richer.

Eisbären wollen in Nürnberg den sechsten Sieg

Die Radikalkur aus dem Vorjahr hat Wirkung gezeigt. Die Berliner schickten nach Platz neun in der Hauptrunde und dem Viertelfinal-Aus so viele Profis weg wie seit Jahren nicht. Mit dem neuen Personal läuft es nach anfänglichen Schwierigkeiten gut, die Eisbären können wieder begeistern, werden direkt das Viertelfinale erreichen und dürften im Play-off ein sehr unangenehmer Gegner sein. Das will die Leitung auch honorieren. „Es wird nur punktuelle Veränderungen geben“, sagt Lee. Weniger als ein halbes Dutzend dürfte es werden, vielleicht zwei bis vier Spieler. Wobei sich die Berliner bewusst sind, dass sie nach dem Erreichen des Finales 2018 eben zu wenig taten, um die Mannschaft voranzubringen und somit vergangenes Jahr das großes Wechselspiel selbst provoziert haben. Diesmal scheint das Team jedoch an einem anderen Punkt seiner Leistungsfähigkeit zu sein, sprich entwicklungsfähig von innen heraus.

Im Mittelpunkt der potenziellen Veränderungen wird dabei die Frage nach der Besetzung im Tor stehen. Setzen die Berliner auf einen Ausländer oder einen Deutschen als Nummer eins? „Das ist offen“, sagt Lee. Wobei die Tendenz schon zu Mathias Niederberger (27) geht, dem statistisch besten Goalie der DEL, der in Düsseldorf deutlich weniger Geld verdient, als er anderswo bekommen könnte. Dem Vernehmen nach sei die Konkurrenz nicht so groß wie gewöhnlich bei einem solchen Spieler, weil Mannheim und München als finanzstärkste Akteure nicht mitbieten. „Wir sind interessiert“, sagt der Geschäftsführer. Lediglich Köln dürfte im Rennen sein, noch habe sich Niederberger nicht entschieden.

Greifbarer als die Torhüterfrage ist aktuell allerdings der sechste Sieg in Serie. Der könnte die Spannung in in den letzten Tagen der Hauptrunde noch einmal deutlich erhöhen.

