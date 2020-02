Eisbären: Der Schlaue, der Schnelle und der Harte

Berlin. Die vierte Reihe, das klingt immer so abschätzig. Weil dort eher die schwächeren Profis unterwegs sind oder früher vor allem die Rüpel ihre Spielwiese hatten. Deshalb will keiner mehr von der vierten Reihe reden, wenn er selbst darin spielt. Wenig verwunderlich ist also die Betrachtungsweise von Sebastian Streu. „Wir sehen uns nicht als vierte Reihe“, sagt der Stürmer der Eisbären Berlin: „Wir haben zwei Reihen, die wir als Scorer-Reihen sehen, und zwei andere Reihen, die alles machen können.“

Der 20-Jährige liegt gar nicht so falsch. Das Stigma einer vierten Reihe will auch Trainer Serge Aubin niemandem wirklich zumuten. Weil er eine vierte Angriffsformation nach altem Muster weder braucht noch hat. Für ihn geht es darum, gerade in der finalen Phase der Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein möglichst ausgeglichenes Team zu formen. Das gelingt im ganz gut, die vergangenen Spiele zeugen davon. Auch das 4:2 am Dienstag gegen Iserlohn.

Dort zeigte die Top-Reihe mit Marcel Noebels, James Sheppard und Leonhard Pföderl leichte Überlastungserscheinungen. „Sie hatten ein hartes Spiel, aber sie haben uns über lange Zeit durch die Saison getragen. Dafür brauchen wir jetzt andere, die einspringen. Dazu haben wir vier Reihen“, so Aubin. Und vor allem die auf dem Papier vierte Formation macht seit der Pause auf sich aufmerksam. Fünf Tore erzielten Streu, Kapitän André Rankel (je eins) und Mark Olver (3) in den jüngsten drei Partien. Dazu sind sie defensiv stark. Das meint Streu mit „alles machen können“.

Eisbären reisen für Kurztrainingslager nach Berchtesgaden

Die Drei spiegeln die Vielseitigkeit des ganzen Teams wider. „Wir haben alles in der Reihe: schlaue Spieler, schnelle Spieler, härtere Spieler“, sagt Streu. Wobei der Jüngste der Schnelle ist, Olver (32) der Gerissene und Rankel (34) der Robuste. Eine gute Mischung, die durch viel Erfahrung ergänzt wird. „Man sieht den Einfluss, den sie auf das Spiel haben“, so der Coach. Mit einer so ausgeglichenen Mannschaft gelingt es dann auch, weniger gute Spiele, wie das gegen Iserlohn zu gewinnen. „Das zeichnet gute Teams aus“, sagt Aubin.

Dank der Hilfe ihrer vierten Reihe haben die Eisbären nun bereits vier Partien in Folge gewonnen. Am Donnerstag geht es für den Vierten in Augsburg beim Zehnten weiter (19.30 Uhr, Magentasport). Mit einem klaren Auftrag. „Wir haben bis jetzt noch nicht einmal in der Saison fünf Spiele hintereinander gewonnen, das ist ein großes Ziel von uns“, sagt Sebastian Streu. Es gibt sogar einen Anreiz. „Dann kriegen wie einen schönen Preis.“ Wie der genau ausschauen könnte, weiß er nicht. „Vielleicht ein extra freier Tag“, mutmaßt Streu. Nach dem Spiel in Augsburg reisen die Berliner nach Berchtesgaden für ein kurzes Trainingslager vor dem Match am Sonntag in Nürnberg. Die Überraschungsmöglichkeiten sind da vielfältig.

