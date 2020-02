Nach Mannheim: Iserlohn mehr als Pflichtaufgabe für Eisbären

Berlin. Ein wenig konnten einem die Spieler der Eisbären schon leidtun. Am Sonntag hatten sie den deutschen Meister aus Mannheim auf begeisternde Weise mit 4:3 nach Verlängerung besiegt, doch in Feierlaune war danach in den Katakomben der Mercedes-Benz Arena niemand. Das Eishockeyspiel war kaum beendet, da richteten sich die Blicke in der Halle schon wieder auf das Pokalfinale der Basketballer am selben Abend.

Überall wuselten die Mitarbeiter umher – in dem geschäftigen Treiben fielen die Spieler der Eisbären bald kaum noch auf. Vielleicht war es aber auch ganz gut, dass der Erfolg gegen den Erzrivalen so schnell abgehakt wurde.

Zurückzukommen ist eine Stärke der Eisbären

Denn schon am Dienstag wartet mit dem Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters (19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena) die nächste Aufgabe auf die Berliner. „Wir dürfen jetzt nicht lange über den Sieg gegen Mannheim nachdenken, sondern müssen uns schnell neu fokussieren“, sagte Stürmer Austin Ortega. Die Partie gegen den Tabellenvorletzten ist nur auf dem Papier eine Pflichtaufgabe. „Wir haben in dieser Saison schon zweimal gegen Iserlohn verloren. Wir dürfen sie nicht unterschätzen und müssen mit der gleichen Intensität zur Sache gehen wie zuletzt gegen die Adler“, fordert Ortega nun: „Ansonsten bekommen wir ganz schnell ein Problem.“

Mannheim hatten die Berliner am Sonntag ganz sicher nicht unterschätzt, doch auch dort waren sie zu Beginn in großen Schwierigkeiten. Gleich zweimal gerieten die Eisbären in Rückstand, die danach allerdings Comeback-Qualitäten bewiesen und jedes Mal die passende Antwort parat hatten.

Auch nach dem späten Mannheimer Ausgleich zum 3:3 standen sie kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit mit einem Mann weniger noch einmal gehörig unter Druck. Doch sie konnten sich erneut davon befreien und in der Verlängerung schließlich selbst den entscheidenden Treffer setzen. „Es war ein sehr intensives Spiel“, meinte Berlins Trainer Serge Aubin. „Mannheim ist stark aus der Kabine gekommen. Aber nachdem wir ihre Anfangsoffensive überstanden hatten, haben wir zurückgeschlagen. Die Jungs haben niemals aufgesteckt.“

Ortega ist zweitbester Scorer der Eisbären

An der Person von Austin Ortega ließ sich der turbulente Spielverlauf ganz gut nachvollziehen. Im ersten Drittel hatte er noch jene vierminütige Strafzeit wegen Stockschlags kassiert, in deren Folge das Powerplay der Gäste zur Führung traf. Später war der Angreifer dann auf der anderen Seite des Feldes mit den Treffern zum 3:2 und zum finalen 4:3 erfolgreich. „Das waren heute zwei richtig gute Teams auf dem Eis. Es hat sich schon wie Play-off-Eishockey angefühlt“, meinte der Held des Tages, für den der Spielverlauf gewissermaßen ein Abbild seiner bisherigen Saison war.

Auch dort war der Amerikaner eher langsam gestartet, kam zuletzt aber immer besser in Fahrt. „Ich habe auch zu Saisonbeginn schon nicht schlecht gespielt, aber einfach nicht getroffen“, sagte er. Doch irgendwann hätten die Dinge ihren Lauf genommen und mit jedem weiteren Tor sei sein Selbstvertrauen dann weiter gestiegen, so der 25-Jährige. „Er ist ein sehr talentierter Spieler, der in letzter Zeit viele gute Sachen gemacht hat. Es ist wichtig für uns, dass er offensiv produziert“, sagt EHC-Trainer Aubin. Mit jetzt 15 Toren und 34 Punkten ist Ortega in beiden Kategorien zweitbester Berliner hinter Topscorer Marcel Noebels. Schon gegen Iserlohn will er diese Bilanz weiter ausbauen.

Noch mehr zu den Eisbären Berlin finden Sie hier.