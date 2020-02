Eisbär Ortega behält gegen Mannheim die Nerven

Berlin. Natürlich drücken die Betreiber der Mercedes-Benz Arena den Eisbären die Daumen. Beim Spiel der Berliner gegen die Adler Mannheim dürfte ihnen am Sonntag aber fast egal gewesen sein, wer gewinnt – Hauptsache, der Sieger wird in regulärer Spielzeit ermittelt. Angesichts des Basketball-Pokalfinales am Abend war der Zeitplan für den Umbau auch so schon eng genug getaktet, als dass es noch einer Verlängerung bedurft hätte.

Doch es kam, wie es kommen musste. Vor 14.200 Besuchern in der ausverkauften Arena lieferten sich beide Klubs ein packendes Duell, bei dem nach 60 Minuten noch lange nicht Schluss war. Erst im Extradrittel besorgte Austin Ortega letztlich das 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) für die Gastgeber.

Drei Wochen vor Abschluss der Hauptrunde schickten die Berliner damit ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz. „Das war ein großer Sieg für uns“, sagte EHC-Stürmer Mark Olver. Der Nachmittag hatte schon mit viel Emotion begonnen: Vor dem Spiel nahmen die Eisbären mit einer Schweigeminute Abschied von Hans Frenzel – der langjährige Dynamo-Spieler war am Donnerstag verstorben. Die danach gute Stimmung auf den Rängen sprang auf das Eis über, wo beide Seiten von Beginn an mit viel Leidenschaft zur Sache gingen.

Meister Mannheim setzt die Eisbären unter Druck

Die ersten Minuten gehörten den Gästen, die nicht nur im Powerplay gut kombinierten und die EHC-Abwehr damit gehörig ins Schwitzen brachten. Nach acht Siegen in den vergangenen zehn Partien kam der Meister mit viel Selbstvertrauen nach Berlin, angefeuert von über 1000 Adler-Fans, die per Sonderzug in die Hauptstadt gereist waren.

„Die Mannheimer sind stark aus der Kabine gekommen und haben uns zunächst unter Druck gesetzt“, sagte Berlins Trainer Serge Aubin. Dagegen kamen die Eisbären zunächst kaum einmal gefährlich vor das gegnerische Tor. Auch das erste Powerbreak ließ sie nur kurz durchschnaufen, denn direkt danach folgten gleich vier Minuten in Unterzahl.

Als diese fast schon überstanden waren, traf Borna Rendulic (13.) zur verdienten Führung für die Adler. Diese hielt jedoch nicht lange. Der Ausgleich fiel quasi aus dem Nichts: An der gegnerischen blauen Linie stibitzte Mark Olver (14.) einem Mannheimer den Puck vom Schläger und schloss eiskalt ab.

Eisbären kassieren in Unterzahl den Ausgleich

Der Treffer tat den Berlinern gut, die sich nun nach vorn mehr trauten. Noch vor dem Drittelende hatten sie gleich ein halbes Dutzend guter Gelegenheiten. Diesen Schwung nahmen die Eisbären mit. Im zweiten Abschnitt entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem der EHC sogar leichte Vorteile hatte. Zwar traf zunächst wieder Topscorer Rendulic (24.) für die Adler, doch danach waren die Eisbären am Zug.

Erst war Pierre-Cédric Labrie (28.) erfolgreich, der einen Schuss von Kai Wissmann zunächst unfreiwillig abgeblockt hatte und gerade deshalb in ideale Schussposition kam; anschließend verwandelte Austin Ortega (31.) zur erstmaligen Führung. Sicher war dieser Vorsprung nicht, das Spiel wogte weiter hin und her.

„Es war ein gutes Spiel für die Zuschauer, bei dem alles geboten wurde. Beide Mannschaften haben viel investiert“, meinte Mannheims Trainer Pavel Gross. Matthias Plachta (51.) besorgte in Überzahl den Ausgleich für sein Team, doch in der Verlängerung hatten die Eisbären letztlich das bessere Ende für sich. „Es war eines dieser Spiele, wo am Ende wenige Zentimeter den Ausschlag geben“, so Coach Serge Aubin. Seine Spieler ließen sich danach noch lange von ihren Fans feiern. So viel Zeit musste dann doch sein.