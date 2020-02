Eisbären Berlin: Ryan McKiernan - Handwerker mit Hingabe

Berlin. Wer sich mit Ryan McKiernan unterhalten möchte, braucht vor allem eines: Geduld. Wenn die meisten anderen Spieler der Eisbären nach dem Training schon längst vom Eis sind, dreht der Verteidiger dort immer noch seine Runden und feilt an seiner Schusstechnik. „Er widmet sich seinem Handwerk sehr hingebungsvoll“, hat auch Trainer Serge Aubin beobachtet. „Er ist ein Wettkampftyp und immer mit vollem Einsatz bei der Sache. Manchmal muss ich ihn regelrecht bremsen.“

Viel Fleiß zeigt McKiernan auch beim Erlernen der deutschen Sprache. Seine Interviews kann der Amerikaner mittlerweile auf Deutsch führen, keine Selbstverständlichkeit für Spieler aus Übersee. „Ich finde das sehr wichtig, um mich mit meinen Teamkollegen besser zu verständigen“, sagt er. Und wenn er nach dem Training in der Stadt unterwegs ist, wolle er seinen Kaffee in der Landessprache bestellen können. „Momentan würde ich mir sechs von zehn Punkten geben“, meint McKiernan über seine Deutschkenntnisse. Aus sportlicher Sicht fällt das Zwischenfazit sogar noch besser aus.

Niemand spielt mehr Minuten bei den Eisbären Berlin

Nach seinem Wechsel nach Berlin im vergangenen Sommer ist der 30-Jährige mittlerweile eine feste Größe in der Eisbären-Abwehr. Im Schnitt bekommt er pro Spiel 21:39 Minuten Eiszeit und damit mehr als jeder andere im Aufgebot. Mit aktuell 30 Scorerpunkten – fünf Tore und 25 Vorlagen – ist McKiernan zudem der punktbeste Verteidiger des EHC und die Nummer vier in der Liga.

„Er hat von allem ein bisschen, das macht ihn so stark“, sagt Trainer Serge Aubin. Auch am Freitag beim 2:0 in Krefeld war Ryan McKiernan wieder mit einer Vorlage beteiligt. Durch den Auswärtssieg feierten die Eisbären einen perfekten Start nach der Länderspielpause, zumal gleichzeitig die direkten Konkurrenten aus Straubing, Bremerhaven und Düsseldorf allesamt verloren.

Die Berliner vergrößerten damit ihren Vorsprung auf Platz fünf und verkürzten zugleich den Rückstand auf die drittplatzierten Straubinger auf sieben Punkte, wobei sie weiterhin ein Spiel in der Hinterhand haben. Diesen Schwung wollen sie am Sonntag ins Spitzenspiel gegen den Erzrivalen Adler Mannheim mitnehmen. Der Tabellenzweite ist derzeit das formstärkste Team der Liga – von den vergangenen zehn Spielen haben die Adler acht gewonnen. Wegen des Basketball-Pokalendspiels am selben Abend beginnt die Partie in der Mercedes-Benz Arena bereits um 13.15 Uhr, zu der per Sonderzug auch rund 1000 Anhänger aus Mannheim erwartet werden.

McKiernan wollte anfangs zu viel beweisen

„Das ist ein sehr wichtiges Spiel. Wir wollen zeigen, dass wir bereit sind und mit Blick auf das Play-off unser bestes Eishockey spielen“, sagt McKiernan. Sein Einstieg bei den Eisbären war schwierig. Nach dem ersten Monat war er teamintern noch der schlechteste Spieler in der Plus-Minus-Wertung, die er inzwischen anführt. „Am Anfang habe ich zu viel gewollt. Ich wollte jedem zeigen, was ich drauf habe und habe es dabei ein bisschen übertrieben. Erst mit der Zeit habe ich mich stärker auf meine Fähigkeiten fokussiert“, sagt McKiernan. Die Trainer haben aber immer an ihn geglaubt. Serge Aubin kennt der Abwehrmann bereits aus gemeinsamen Zeiten in Österreich, wo sie 2017 zusammen Meister mit den Vienna Capitals wurden.

Auch Co-Trainer Craig Streu war damals schon mit von der Partie. Als McKiernan im Sommer bei den Eisbären unterschrieb, wusste er noch nicht, dass die beiden ebenfalls nach Berlin kommen. „Ich war sehr glücklich, als ich davon erfahren habe. Nachdem der Start nicht so lief wie erhofft, hat es sicher geholfen, dass beide mich schon kannten und genau wussten, wozu ich in der Lage bin.“ Auch in dieser Hinsicht brauchte es ein bisschen Geduld, doch sie hat sich ausgezahlt.

