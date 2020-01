Das gallische Dorf der DEL greift nach der Champions League

Berlin. Das Verbreiten von Euphorie zählt nicht zu den Stärken von Rob Leask. Er fühlt natürlich eine Menge Stolz bezüglich dessen, was die Straubing Tigers schon alles geboten haben in dieser Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Aber Leask ist kein Mann, der den Tag vor dem Abend lobt. Nüchtern nennt man das wohl, oder sachlich. „Wir denken, dass wir noch etwas beweisen müssen und wollen. Wir haben jetzt noch nichts erreicht“, sagt der Co-Trainer der Niederbayern.

Nichts erreicht? Das kann man auch anders betrachten. Elf Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde fehlen nur noch vier Zähler, um den Klubrekord aus der vergangenen Saison zu überbieten (81 Punkte). Auch der sechste Platz von 2011/12 ist als hauseigene Bestmarke in akuter Gefahr. Die Straubinger sind aktuell Dritter, liegen sieben Zähler vor dem nächsten Verfolger. „Das ist schön“, findet dann auch Leask: „Aber für uns ist das erst nach der Saison interessant.“

Kleinster Standort der ganzen Liga

Der 48-Jährige schaut lieber auf die aktuellen Aufgaben, statt von der Zukunft zu träumen. Obwohl das so verlockend ist. Weil so eine Geschichte nicht alle Tage passiert. Straubing gehört ja nicht zu den großen Klubs der Liga. Das Städtchen an der Donau, seit 2006 in der DEL dabei, ist vielmehr der mit Abstand kleinste Standort mit seinen 47.500 Einwohnern. Genau der schickt sich nun an, nach der Champions Hockey League (CHL) zu greifen.

Wohl nur zwei Klubs könnten das noch verhindern, die Eisbären Berlin und Bremerhaven liegen sieben und neun Punkte zurück. Und genau bei den Eisbären müssen die Tigers am Freitag antreten (19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena). Die Berliner haben sogar ein Spiel weniger absolviert, für sie ist es die große, vielleicht auch letzte Chance zum Angriff auf Platz drei. „Es wird sehr schwierig, den Platz zu halten. Berlin und Bremerhaven gehörten in den letzten Wochen zu den besten Teams der Liga“, weiß der frühere Verteidiger, der zwischen 1996 und 2006 beim EHC spielte. Aber selbst der vierte Platz könnte für die CHL genügen, wenn einer der ersten Drei Meister wird.

Konstanz im Team ist das Geheimnis des Erfolgs

Die Straubinger selbst schwankten zuletzt in ihrer Leistung öfter. Einige Verletzungen zeigten Wirkung. So ist das oft bei kleinen Klubs, die keine riesigen Kader unterhalten können. Etwa 6,5 Millionen Euro geben die Tigers aus. Spitzenreiter München und der Zweite Mannheim etwa um die 15 Millionen. Auch die Eisbären liegen bei fast einem doppelt so hohen Etat. Dennoch schreiben die Niederbayern seit gut zwei Jahren eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Damals waren sie Letzter, trennten sich von Trainer Bill Stewart und holten Tom Pokel. „Da waren viele Spieler eher am Ende der Karriere, bei ein paar anderen hat die Einstellung nicht gestimmt“, sagt Leask. Nun sind die Profis hungriger, der Charakter passt. Talent ist obendrein vorhanden.

Das findet auch in Berlin Respekt. „Sie haben eine gute Konstanz in ihre Mannschaft bekommen, was bei kleineren Klubs nicht immer der Fall ist. Da wechselt häufig das halbe Team“, sagt EHC-Kapitän André Rankel. Ebenso förderten die Niederbayern starke Talente wie Stefan Loibl (23), der inzwischen Nationalspieler ist. Schon in der Vorsaison hatte Straubing eine gute Truppe zusammen, verpasste erst am letzten Spieltag den sechsten Platz. Jetzt zeigen die Tigers, dass auch bei kleinen Klub der Erfolg eine Konstante sein kann.

Co-Trainer Rob Leask auf der Bank der Straubing Tigers.

Foto: Michael Taeger/CITYPRESS24 / picture alliance / CITYPRESS 24

Um das Team zusammenzuhalten, setzen die Straubinger darauf, eine Wohlfühlatmosphäre rund um die Mannschaft zu schaffen. „Happy wife, happy life“, beschreibt Manager Jason Dunham das Prinzip, es den Familien der Spieler gemütlich zu machen in Niederbayern. Dabei sind die Tigers alles andere als ein bequemer Verein, vor allem nicht für die Liga. Gaby Sennebogen ist die einzige Frau, die in der DEL einen Klub lenkt. Dazu ist Geschäftsführerin eine Verfechterin von Transparenz und klaren Worten. Damit eckt sie in der Liga schon mal an. Straubing ist ab und zu ein bisschen widerspenstig, so etwas wie das gallische Dorf der DEL.

Leask kann sich selbst bald einen Chefposten vorstellen

Eine verschworene Gemeinschaft auf dem Eis allemal, mit dem drittbesten Sturm der Liga und der viertbesten Abwehr. Und dem Problem, dass die Eisbären den Tigers schon oft im Weg standen. Fünf Mal war Straubing bislang im Play-off, dreimal waren die Eisbären die Endstation. Etwa 2012 im Halbfinale, dem größten Erfolg der Klubgeschichte, oder vergangene Saison im Pre-Play-off. Da will man sich natürlich nicht erneut von den Berlinern aufhalten lassen. „Das wird schon ein besonderes Spiel werden, schnell und hart“, sagt Leask, der nach einigen Jahren als Assistent langsam auch Ambitionen bezüglich eines Chefpostens entwickelt.

Aber das sind Dinge für die Zukunft, für Leask geht es jetzt um die Gegenwart. Darum, dass er seinem Team helfen will, das typische Straubinger Spiel zu zeigen in der wichtigsten Saisonphase. „Wir haben immer Erfolg, wenn wir schnell, einfach und körperbetont spielen“, sagt der früheren Eisbären-Verteidiger, der mit den Tigers aus der Provinz bald international aktiv sein könnte. Es gibt diesbezüglich durchaus eine gewisse Euphorie in Straubing. „Unter den Fans ist es bestimmt so“, sagt Rob Leask.