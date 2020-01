Eisbären-Stürmer Streu: „Mein Vater nimmt mich hart ran“

Berlin. Es sind aufregende Tage für Familie Streu bei den Eisbären. Während Co-Trainer Craig Streu am vergangenen Wochenende, das mit dem 3:2 n.P. in München und dem 2:1 gegen Schwenningen erfolgreich verlief, in ungewohnter Rolle hinter der Bande das Sagen hatte, weil Cheftrainer Serge Aubin wegen eines Trauerfalls in der Familie in Kanada weilte, wurde sein Sohn Sebastian Streu am Montag offiziell für das Top Team Peking nominiert. Nächste Woche bestreitet der 20-jährige Stürmer der Berliner zusammen mit Verteidiger-Kollege Kai Wissmann zwei Länderspiele gegen die Schweiz.

Berliner Morgenpost: Glückwunsch zur Berufung als Nationalspieler. Wie haben Sie von Ihrer Nominierung für das Top Team Peking erfahren?

Sebastian Streu: Bundestrainer Toni Söderholm hatte mich bereits in der vergangenen Woche telefonisch informiert. Es ist für mich eine große Ehre, für Deutschland zu spielen, denn nach den Einsätzen in der U20 hatte ich eigentlich gedacht, dass erst einmal eine längere Pause vom Nationalteam folgt. Ich möchte mich in der U25 beweisen, um dann in ein paar Jahren den Sprung in den A-Kader zu schaffen. Ich finde es gut, dass ich auf diese Weise in der Februar-Pause weiter Eishockey spielen kann. Als wir im November eine Woche frei hatten, musste ich mich danach beim ersten Training beinahe übergeben, weil ich so lange nicht auf dem Eis war. Jetzt bleibe ich gut im Rhythmus.

Mit der Nominierung honoriert der Bundestrainer Ihre guten Leistungen in dieser Saison. Wie zufrieden sind Sie persönlich mit Ihrem ersten Jahr als Profi?

Am Anfang habe ich noch nicht so viel Eiszeit bekommen, da war ich mehr auf der Bank als auf dem Eis. Inzwischen fühle ich mich als fester Bestandteil der Mannschaft. Wenn man so wenig spielt, ist es natürlich schwer, Torchancen zu bekommen – die kommen dann vielleicht einmal alle paar Spiele. Mittlerweile habe ich davon mehrere in jedem Spiel und kann diese auch immer häufiger nutzen.

Zu viele Strafen sind schlecht für die jungen Spieler

Das Team kommt ebenfalls immer besser in Fahrt und holte am vergangenen Wochenende gegen München und Schwenningen fünf Punkte. Allerdings saßen die Eisbären in beiden Spielen häufiger auf der Strafbank, als es Ihnen lieb sein dürfte.

Das stimmt, das müssen wir abstellen. Gegen München haben wir einen Punkt abgegeben, weil wir zwei Minuten mit zwei Mann in Unterzahl spielen mussten. Gerade für die jüngeren Spieler – Lukas Reichel, Fabian Dietz und mich – sind zu viele Strafen nicht gut, weil wir dann viel auf der Bank sitzen, weil wir nicht in Unterzahl eingesetzt werden. Das gleiche gilt für Spieler wie Austin Ortega: Die müssen ins Spiel kommen, damit sie ihre Leistung bringen. Wenn sie auf der Bank sitzen, werden sie bloß kalt.

Am Freitag zum Spiel gegen Straubing (19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena) wird auch Cheftrainer Serge Aubin wieder dabei sein, nachdem am Wochenende Craig Streu und Gerry Fleming verantwortlich waren. Wie ist das für Sie mit dem eigenen Vater quasi als Vorgesetztem?

Wir kriegen das ganz gut hin, dass wir den Sport zu Hause ausblenden und das, was in der Eishalle passiert, auch in der Halle belassen. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt – es ist ja nicht das erste Mal, dass er mein Trainer ist. Mein Vater nimmt mich im Training extra hart ran, was auch gut ist. So kann ich mich weiter verbessern und in zwei, drei Jahren meine Topform erreichen.

