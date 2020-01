Eisbären verspielen Platz vier gegen Ingolstadt

Berlin. Es ist immer ganz schön, die Helden drinnen auf dem Eis zu beobachten. Derzeit kann man vor der Mercedes-Benz Arena allerdings selbst seine Fähigkeiten auf Kufen testen. Dort ist gerade eine Eisbahn aufgebaut. Auch ein paar Profis der Eisbären Berlin waren jüngst darauf unterwegs, ein wenig sportartfremd allerdings, sie probierten sich beim Eisstockschießen. Wobei das größere Talent der Jungs nach Analyse der Ergebnisse tatsächlich beim Eishockey zu verorten ist.

Wie viel sie davon besitzen, davon konnten sich die 14.200 Besucher in der Arena am Freitag gegen den ERC Ingolstadt überzeugen. Es war eine schwierige Partie gegen einen unangenehmen Gegner, einen direkten Kontrahenten im Kampf um Platz vier in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die Berliner mussten ihre Position schließlich nach einem 4:5 (1:1, 3:2, 0:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen an die Oberbayern abgeben.

Dauerkartenfest vor der Arena am Sonnabend

Es dauerte einige Zeit, bis die Eisbären sich an den aggressiven Gegner gewöhnt hatten. Die Oberbayern setzten die Berliner, bei denen Kapitän André Rankel sein 850. Spiel absolvierte, früh unter Druck und kamen so zur Führung durch Brett Olson (7.). Nach Pass von Rankel glich Pierre-Cédric Labrie aus (19.), doch Michael Collins brachte den ERC in Überzahl erneut in Front (25.). Die Eisbären agierten in der Folge bissiger und kamen durch Landon Ferraro (28.), Austin Ortega (32.) und Marcel Noebels (35./Überzahl) zu einem 4:2. Brett Findlay verkürzte wenig später (38.).

Dem wilden Mittelabschnitt folgte ein nicht minder verbissenes Schlussdrittel. Jedoch ging es auf dem Eis wieder etwas geordneter zu. Dabei versuchten die Berliner, die Partie zu kontrollieren, was gegen die schnellen Gäste aber nicht immer klappte. Wayne Simpson glich in Überzahl aus (59.). Nachdem die Verlängerung torlos blieb, erzielte Tim Wohlgemuth schließlich den entscheidenden Treffer für Ingolstadt. Damit hielt die Serie im Duell dieser beiden Klubs, zum siebten Mal in Folge gewann das Auswärtsteam. Das können die Fans der Eisbären am Sonnabend zusammen mit der Mannschaft auswerten, beim Dauerkartenfest vor der Arena. Ein bisschen gemeinsames Eislaufen ist sicher auch drin.

