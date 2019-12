Eisbären finden zum Jahresfinale zurück auf die Schiene

Berlin. Vor der Mercedes-Benz Arena verkaufte jemand Leuchtstäbe. Wahrscheinlich waren sie als Weihnachtsdeko gedacht, vielleicht sollten es passend zum Start des letzten Star-Wars-Films aber auch Laserschwerter sein. Letzteres hätte zumindest gut zu dem gepasst, was sich am Freitagabend beim Spiel der Eisbären gegen die Adler Mannheim in der Halle abspielte. Und das nicht nur, weil der Erzrivale in den Augen vieler Berliner Fans so etwas wie die dunkle Seite der Macht darstellt.

Das Geschehen auf dem Eis hatte durchaus etwas vom Aufstand der tapferen Jedi-Ritter gegen das Imperium. Als solches durfte man die Adler durchaus bezeichnen, die nach zuvor zehn Siegen in Folge als klarer Favorit in die Hauptstadt gereist waren. Doch in den Eisbären fand der Titelverteidiger vorerst seinen Meister. Mit 5:1 siegte der EHC – seit März 2017 hatten die Berliner nicht mehr so hoch gegen Mannheim gewonnen, die dem Champion in den ersten beiden Duellen der laufenden Saison noch deutlich unterlegen waren.

Eisbär Noebels ist bester deutscher Torschütze der Liga

„Damit hat wohl keiner gerechnet, dass das Spiel so ausgeht“, sagte Eisbär Marcel Noebels, der mit zwei Toren selbst großen Anteil daran trug. Mit nunmehr 14 Treffern ist er der erfolgreichste deutsche Torschütze in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). „Das war ein spezieller Abend“, meinte Noebels. Nach dem blutleeren Auftritt am Dienstag gegen die Krefelder Pinguine (1:5) zeigten die Eisbären die richtige Reaktion. „Wir haben einfach unser Spiel gespielt“, sagte Stürmerkollege Sebastian Streu.

In den Partien zuvor habe man sich als Tabellenvierter zu wohl gefühlt und geglaubt, dass man die Punkte gegen schwächere Gegner schon irgendwie holen werde. Ein trügerisches Gefühl. „Aber jetzt haben wir unsere Schiene wiedergefunden und wollen genau so fortfahren“, sagte Streu. Es brauchte mit Mannheim offenbar die denkbar größte Herausforderung, um auf Berliner Seite wieder das Maximum herauszukitzeln. „Das war ein rundherum positiver Abend“, sagte EHC-Trainer Serge Aubin. „Wir haben hart gearbeitet und die vielen kleinen Dinge richtig gemacht, die es braucht, um ein Eishockeyspiel zu gewinnen.“

Youngster Streu überzeugt in neuer Rolle

Auch Mannheims Coach Pavel Gross meinte: „Die Eisbären haben heute verdient gewonnen. Sie haben mehr investiert, haben mehr Zweikämpfe gewonnen und waren mental oftmals einen Schritt schneller als wir.“ Berlin ging über 60 Minuten ein hohes Tempo, was insofern bemerkenswert war, als dass gleich mehrere Leistungsträger verletzt ausfielen und die Gastgeber quasi nur mit drei Reihen spielten.

Trainer Aubin hatte die Aufstellung kräftig durchgemischt, sodass sich etwa der junge Sebastian Streu (20) auf einmal an der Seite von Austin Ortega und Mark Olver wiederfand und diese Position prompt für einen Treffer nutzte. „Ich habe jetzt eine größere Rolle. Es geht nicht mehr nur darum, den ersten drei Reihen eine Pause zu gönnen, sondern ich bin jetzt selbst ein Anführer und soll der Mannschaft helfen, Tore zu schießen. Das fühlt sich sehr gut an“, sagte er.

Jahresabschluss gegen Nürnberg am Sonntag

Für Serge Aubin war der Erfolg deshalb „ein absoluter Mannschaftssieg“. Gerade die Defensive zeigte sich deutlich verbessert, nachdem die Eisbären in fünf der vorherigen sechs Spiele jeweils fünf Treffer hinnehmen mussten. Auch der zwischenzeitliche Mannheimer Ausgleich warf die Berliner nicht aus der Bahn, die ihr Spiel danach weiter durchzogen. „Wir waren über die gesamten 60 Minuten voll da. In dieser Hinsicht war es unser bestes Spiel in dieser Saison“, lobte Aubin.

Allzu lang dürfen die Berliner allerdings nicht im Lob schwelgen. Am Sonntag (19 Uhr, Mercedes-Benz Arena) treten sie im letzten Spiel vor Weihnachten zu Hause gegen die Nürnberg Ice Tigers an und wollen nach dem berauschenden Erfolg vom Freitag am liebsten gleich nachlegen. „Wir wollen wieder dahin kommen, wo wir in dieser Saison schon einmal waren, als wir mehrere Spiele am Stück gewonnen haben“, sagte Marcel Noebels. Ein Sieg gegen Nürnberg sei deshalb fast schon Pflicht, meinte der Topscorer der Eisbären. Solange die Macht mit ihnen ist, kann ja eigentlich nichts schiefgehen.

