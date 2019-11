Eisbären feiern mit Glühwein und vier Toren

Berlin. Es war ein rundum gelungener Sonntagnachmittag bei den Eisbären. Direkt an der Halle wurde mit einem Glühweinstand bereits die Vorweihnachtszeit eingeläutet, drinnen hatte sich ein echtes Urgestein des Vereins angekündigt. 18 Jahre trug Jens Baxmann das EHC-Trikot, wurde in dieser Zeit sieben Mal Meister. Nun war er mit den Iserlohn Roosters zum ersten Mal als Gegner an seine einstige Wirkungsstätte gekommen.

„Er ist ein toller Kerl, der alles für das Team getan hat“ wurde er im Stadionmagazin noch einmal von Sportdirektor Stéphane Richer gewürdigt. Im ersten Drittel lief zudem ein emotionaler Zusammenschnitt mit Baxmanns besten Szenen auf dem Videowürfel.

Eisbären siegen vor 14.200 Zuschauern

Damit war es aber genug der kleinen Aufmerksamkeiten. Die Punkte wollten die Eisbären ihrem langjährigen Kollegen nicht überlassen. Die Gastgeber setzten sich vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena ungefährdet mit 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) durch und starteten damit mit einem Sechs-Punkte-Wochenende optimal in die weitere Saison nach der Länderspielpause.

Berlins Trainer Serge Aubin hatte in dieser Woche noch davor gewarnt, das Spiel gegen den Tabellenzwölften auf die leichte Schulter zu nehmen. Entsprechend konzentriert ging seine Mannschaft von Anfang an zur Sache. Bereits im ersten Drittel bogen die Eisbären nach einem Doppelschlag durch Leonhard Pföderl (13.) und Mark Olver (16.) auf die Siegerstraße ein. Für ersteren war es bereits der fünfte Treffer in den vergangenen fünf Spielen. Vor der Partie war zum zweiten Mal hintereinander Lukas Reichel als Spieler des Monats ausgezeichnet worden – doch für den November hat sich nun Pföderl nachhaltig ins Gespräch gebracht.

Genug Chancen für einen noch höheren Sieg

Das Schussverhältnis von 61 zu 18 verdeutlichte die Dominanz der Eisbären. „Wir haben den Gegner gut unter Druck gesetzt und ihm wenig Zeit gelassen“, sagte Kapitän André Rankel zufrieden. Auch Stürmerkollege Landon Ferraro meinte: „Wir haben mit viel Geschwindigkeit gespielt, damit hatte Iserlohn große Probleme.“ In der 24. Spielminute erhöhte Louis-Marc Aubry auf 3:0. Es wäre wohl sogar noch ein deutlich höherer Erfolg drin gewesen, doch erneut gingen die Berliner zu leichtfertig mit ihren Chancen um – nicht zum ersten Mal in dieser Saison.

Gegen erschreckend schwache Gäste geriet der Sieg trotz längerer Unterzahl im Schlussdrittel jedoch nicht mehr in Gefahr, vielmehr gelang James Sheppard (58.) kurz vor Schluss sogar noch ein weiterer Treffer, der einen Abpraller in bester Baseballmanier direkt aus der Luft verwertete. Torhüter Sebastian Dahm durfte sich über sein erstes Spiel zu Null freuen, und die Fans ließen den Tag bei einem Glühwein gemütlich ausklingen.