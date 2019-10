Heimserie der Eisbären endet gegen Spitzenreiter München

Berlin. Die Heimserie der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist gerissen. Nach zuvor fünf Siegen in den ersten fünf Partien in der Mercedes-Benz Arena in dieser Saison mussten die Berliner sich gegen den unangefochtenen Spitzenreiter Red Bull München geschlagen geben. Das Team von Trainer Serge Aubin unterlag vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Halle mit 3:5 (2:1, 0:3, 1:1).

Gegen München musste wie schon am Freitag beim 4:1 in Ingolstadt Stürmer Sean Backman als überzähliger Spieler zuschauen. Er war damit der erste Profi, den es zum zweiten Mal traf. Doch Trainer Serge Aubin wollte zum einen der Formation vom Freitag sein Vertrauen aussprechen, zum anderen lieber mit sieben Verteidigern antreten gegen den starken Kontrahenten als mit 13 Stürmern.

Im achten Spiel wieder Gegentreffer in Unterzahl

Die Gäste kamen überaus motiviert aus der Kabine, liefen sehr viel und agierten hart in den Zweikämpfen. Doch trotz der schwungvollen Münchner Anfangsminuten fanden die Berliner gut in die Partie, sie waren konzentriert und hielten sich an ihren Plan. Durch frühes Attackieren eroberten sie den einen oder anderen Puck und kamen schnell vor das Tor der Bayern. Marcel Noebels traf zur Führung (8.), wenig später erhöhte Leonhard Pföderl, der im Liegen von Mark Olver angeschossen wurde, auf 2:0 (14.).

Mit dem Vorteil der Treffer wirkten die Eisbären kurzzeitig wie aufgedreht. Doch Strafzeiten wendeten das Blatt. In doppelter Unterzahl mussten die Berliner das 2:1 durch Trevor Parkes hinnehmen (19.). Damit endete die Serie von sieben Partien ohne Gegentreffer mit einem Mann weniger. Und München war zurück im Spiel und demonstrierte das im zweiten Durchgang mit Nachdruck. Die Bayern erzwangen sogar Konter gegen die Eisbären, was diese sonst kaum zulassen. Mark Voakes nutzte einen solchen zum Ausgleich (26.).

Mark Olver trifft zum Anschluss

Zwar hatten auch die Berliner die Chance, es mit einem Mann mehr zu probieren. Doch das Auftreten der Bayern hatte Einfluss auf das EHC-Spiel. Es wurde unsouveräner, fast etwas ängstlich, während Red Bull nervenstark das Tempo verschärfte. In Überzahl traf Yasin Ehliz (35.), ein unvermittelter Schuss von Keith Aulie landete ebenso im Netz (36.) – 2:4.

Dass es sehr schwer werden würde, dieses Resultat gegen München noch einmal zu korrigieren, war den Eisbären bewusst. Sie kämpften aber aufopferungsvoll, erarbeiteten sich immer wieder Chancen. Olver verkürzte schließlich auf 3:4 (52.). Der Ausgleich allerdings nicht mehr, stattdessen traf München noch ins leere Tor (59.).

