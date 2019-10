Eisbären Berlin: Pechvogel Marvin Cüpper braucht Geduld

Berlin. Während die Eisbären Berlin gegen die Krise kämpfen, hat ein Spieler vornehmlich mit seiner Gesundheit zu tun. Pechvogel Marvin Cüpper hatte sich vor gut zwei Wochen wieder schwer verletzt. Der Torwart zog sich bei einem Spiel der Lausitzer Füchse in Frankfurt erneut einen Syndesmosebandriss zu. „Diesmal ist es aber das andere Bein“, so Cüpper, der am linken Fuß einen Spezialschuh trägt.

In der zweiten Liga sollte der 25-Jährige bei Kooperationspartner Weißwasser Spielpraxis sammeln, nachdem er die vergangene Saison zunächst wegen eines Syndesmosebandrisses im rechten Fuß (kurz vor Saisonstart mit den Eisbären), dann wegen eines Jochbeinbruchs (ebenfalls mit Weißwasser) fast komplett verpasst hatte. „Einen blöderen Zeitpunkt gibt es kaum“, sagt Cüpper nun zum erneuten Rückschlag. Nun nimmt Maximilian Franzreb den zweiten Platz im EHC-Tor ein. Eigentlich hatte Cüpper mit Sebastian Dahm in Konkurrenz um die Nummer eins im EHC-Tor treten wollen und sollen.

In sieben Wochen wieder auf dem Eis

Daraus wird erst einmal nichts. „Ich denke, dass ich konservativ behandele, weil das Band gut liegt, da ist nichts gequetscht, es kann gut verheilen. Letztes Jahr hat es relativ lange gedauert, bis ich mich wieder wohlgefühlt habe auf dem Eis“, so Cüpper, der schätzt, in gut sieben Wochen wieder aufs Eis gehen zu können: „Dann kann ich aber noch lange nicht wieder die entsprechende Bewegung und nichts Spezifisches machen, wobei ich den Fuß einknicke.“

Als er sich die Verletzung zuzog, wusste er sofort Bescheid. „Ich bin ganz normal in den Pfosten gegangen, wie ich das 1000 Mal in der Woche mache. Vielleicht mit ein bisschen zu viel Kraft, aber auch nicht wirklich anders als sonst im Training“, sagt der Goalie, der seine Reha in Berlin absolviert. Nach etwa sechs Wochen soll der schützende Plastikschuh ab, dann wird sich zeigen, wie weit der Heilungsprozess fortgeschritten ist. Frühestens Anfang des neuen Jahres wird Cüpper vermutlich wieder ein Spiel bestreiten können. Ganz ähnlich wie im vergangenen Jahr.