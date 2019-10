Eisbären Berlin verlieren 1:3 bei den Iserlohn Roosters

Berlin. Die Eisbären Berlin stecken weiter im Tabellenkeller der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fest. Am Mittwochabend unterlagen die Hauptstädter bei den Iserlohn Roosters mit 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) und verloren damit auch ihr viertes Auswärtsspiel in der laufenden Saison. Die Berliner zeigten eine durchaus starke Angriffsleistung, aber nur der 17 Jahre alte Lukas Reichel konnte eine der vielen Chancen verwerten.

Vor 3934 Zuschauern in der Eissporthalle am Seilersee fanden die Eisbären schwer ins Spiel, weil sie schon früh die ersten Strafzeiten kassierten. Das zweite Powerplay der Gastgeber nutzte Michael Halmo in der sechsten Minute zum Führungstreffer. In einer abwechslungsreichen Begegnung konnte Reichel noch vor der ersten Pause für die Berliner ausgleichen.

Nach dem Wiederbeginn spielten die Gäste zielstrebiger nach vorne, scheiterten aber immer wieder am starken Iserlohner Torhüter Anthony Peters. Weil sie den Kanadier selbst in doppelter Überzahl nicht überwinden konnten, blieb das zweite Drittel torlos. So legten die Hausherren im Schlussabschnitt erneut vor: Nach einem Fehlpass der Berliner im eigenen Drittel traf Mike Hoeffel. Sekunden vor Schluss sorgte erneut Hoeffel mit einem Empty-Net-Goal für die Entscheidung.

Mehr zu den Eisbären finden Sie hier