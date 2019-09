Eisbären Berlin: Marcel Noebels - Es liegt an uns, wie viele Punkte wir holen

Berlin. Das erste Wochenende in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist gespielt. Für die Eisbären Berlin brachte es eine Mischung aus Freude und Frust. Einem sehr ansehnlichen 4:1 gegen Wolfsburg zum Auftakt folgte ein völlig trostloses 0:5 in Bremerhaven. In unserer neuen Rubrik wollen wir künftig das Berliner DEL-Wochenende in einem kurzen Interview noch einmal Revue passieren lassen. Diesmal schildert Stürmer Marcel Noebels, noch deutlich geladen nach den ersten beiden Partien, seine Gedanken.

Berliner Morgenpost: Herr Nobels, haben Sie immer noch gemischte Gefühle nach dem ersten DEL-Wochenende, das hinter Ihnen und den Eisbären liegt?

Marcel Noebels: Freitag haben wir ganz gut angefangen, da waren viele positive Sachen. Da haben wir umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Am Sonntag war es ein Spiel, in dem wir uns selbst geschlagen haben. Wir waren nicht clever genug und zu gewissen Zeitpunkten nicht anwesend. Wir waren zu spät am Mann, zu oft zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort.

Wie erklären Sie sich das?

Dadurch, dass die Liga immer enger wird, entscheiden viele Kleinigkeiten. Freitag sind wir viel mehr gelaufen als Sonntag, das muss man ganz klar sagen. Ohne das Laufen wird es halt schwer. Bei unseren Erwartungen sollte man nach Bremerhaven fahren, um drei Punkte zu holen und nicht, um hinterher sagen zu müssen, dass wir daraus gelernt haben. Trotzdem bin ich froh, dass uns das jetzt am Anfang der Saison passiert ist, denn so kann man tatsächlich daraus lernen. Leider können uns diese Punkte am Ende fehlen.

Haben Sie bereits als Team die Partie in Bremerhaven analysiert?

Noch nicht, aber ich glaube, jeder Spieler wusste spätestens, als er am Sonntag im Bus saß, was los ist. Die Reise hätten wir uns sparen können. Wenn wir wieder so spielen, werden wir definitiv keine Punkte holen. Ich will nicht alles schlechtreden, aber wenn man mit der Erwartungshaltung nach Bremerhaven fährt, mal zu gucken, was passiert, dann ist das zu wenig. Die Liga ist zu gut dafür. Wenn man seine eigene Leistung nicht abruft als Mannschaft, wird man bestraft.

Woran muss die Mannschaft jetzt arbeiten in den nächsten Tagen?

Wenn man kein Tor schießt, sagt das etwas aus. Vielleicht müssen wir ein bisschen einfacher spielen. Sonntag fehlte zudem die Unterstützung, die am Freitag da war. Wenn einer die Scheibe hat und vier zugucken, wird es für den einen schwer. Wenn vier Mann sich bewegen, sich freilaufen, ist es einfacher. So haben wir Freitag viele Chancen kreiert, durch Laufarbeit. Da müssen wir wieder hinkommen. Es gibt niemanden, der das System nicht verstanden hat, es ist halt nur sehr aufwendig. Das ist die Herausforderung. Ich bin der Meinung, dass wir es schaffen können, unser System über 60 Minuten gut zu spielen. Wenn wir es schaffen, wird es schwer für andere Mannschaften. Wenn nicht, wird es schwer für uns. So einfach ist es.

Die nächsten Spiele haben es in sich, Köln am Freitag zu Hause, München am Sonntag auswärts, dann Mannheim. Aussetzer darf sich da niemand mehr leisten.

Das werden gute Tests für uns, da können wir etwas gutmachen. Trotz des 0:5 gab einiges am ersten Wochenende, auf dem wir aufbauen können. Es liegt an uns, den Eisbären, und niemand anderem, wie viele Punkte wir holen.