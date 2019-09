Den Eisbären gelingt ein echter Strukturwandel

Berlin. Die Liebe braucht im Allgemeinen etwas Zeit. Manchmal aber kommt sie auf den ersten Blick. So ungefähr war es bei Sebastian Dahm und den Fans des EHC Eisbären. Der Torhüter hielt und hielt bei seinem Premierenauftritt im Trikot der Berliner, der Anhang frohlockte und rief ihn nach dem Spiel gleich zum Freudentanz in die Kurve. Eine schnelles Anbandeln, „ein super schönes Gefühl“, wie Dahm bekundete. Alles stark beeinflusst natürlich vom 4:1 der Eisbären zum Auftakt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Grizzlys Wolfsburg.

Eine schöne Zahlenkombination für den Start. Ein Auftakt, der Selbstvertrauen schafft und vor allem die Gewissheit in der Mannschaft implementiert, dass die zurückliegenden Wochen der Vorbereitung sie auf einen guten Weg gebracht haben. „Wir haben wirklich hart gearbeitet, das hat sich in diesem Spiel gezeigt“, sagte Maxim Lapierre, Neuling und Torschütze gegen die Niedersachsen. Noch interessanter aber als die Zahlen war der Fakt, dass selten ein Team der Berliner in der ersten Ligapartie in den vergangenen Jahren eine so deutliche Struktur gezeigt hat. „Das war eine super tolle Leistung von uns“, fand Torhüter Dahm.

Team setzt Trainer-Vorgaben gut um

Der Däne offenbarte am Freitagabend unter dem Eindruck des Resultats und der Kulisse einen klaren Hang zu seinen ganz eigenen Superlativen. Doch er war nicht der einzige, der seiner Zufriedenheit nicht anders Ausdruck zu verleihen wusste als mit schwärmerischen Worten. „Alle haben unglaublichen Einsatz gezeigt, jeder war von Anfang bereit“, lobte etwa auch Lapierre überschwänglich die Mannschaft, die augenscheinlich sehr gut verinnerlicht hat und auch umsetzt, was der Trainer ihr mitgegeben hat.

Serge Aubin freilich blieb ein wenig sachlicher in seinen Formulierungen. „Wir haben das Spiel für die meiste Zeit gut gemanagt“, sagte der neue Mann an der Bande. Zu viel Euphorie verbietet sich nach dem ersten Auftritt von selbst, wenn noch 51 Partien vor einem liegen. Die nächste am Sonntag in Bremerhaven. Eindruck hat sein Team dennoch hinterlassen, ebenso wie der Kanadier selbst. Im Spiel der Eisbären war im ersten Ligaauftritt einer persönliche Linie des Coaches zu erkennen.

Puckbesitz und gutes Stellungsspiel

Über den Sommer war von Aubin oft zu hören, dass er eine „klare Vision“ habe von der Präsentation seiner Mannschaft. Diejenigen, die am Freitag in der Arena waren, wissen nun genau, was der 44-Jährige damit meint. Zwar konnte das Team im dritten Drittel nicht mehr jedes Detail seines Plans ausführen, doch das hatte mehr mit der 4:0-Führung zu tun als mit eigenen Defiziten. Zuvor arbeitete die Mannschaft äußerst konzentriert die Vorgaben ab. „Wir haben die kleinen, klugen Sachen gemacht“, so Aubin. Die Summe dieser kleinen Sachen ergab ein Bild, das im Auge des Betrachters tatsächlich überwiegend super aussah.

Die Berliner Profis gingen sehr bewusst und mit gutem Stellungsspiel in die Zweikämpfe, sie waren unerbittlich in der Puckeroberung, setzten unmittelbar nach, wenn der Puck mal verloren wurde. Alle fünf Feldspieler bildeten im aggressiven Forechecking einen harmonischen Verband, bewegten sich auf einstudierten Bahnen. So erzeugte die Mannschaft, die Puckbesitz anstrebt und mit schnellen Pässen zügig kombiniert, offensiven Druck.

Viel Verantwortung und keine Konter des Gegners

Gleichzeitig war große Verantwortung für die Defensive zu spüren, denn kaum einmal ließen die Berliner sich zu Fehlern hinreißen, die den Gästen etwas mehr Raum gegeben hätten. An den Banden wurden rigoros die Wege zugestellt. „Das war super gut gespielt“, sagte Dahm. Wolfsburg hatte nicht eine Konterchance. Und wenn bisher auf etwas Verlass war bei den Eisbären, dann darauf, dass der Gegner gewiss seine Konter bekommen wird.

All diese Dinge, die gegen die Niedersachsen so gut funktioniert haben, beständig auf das Eis zu bringen, verlangt allerdings unheimlich viel Aufmerksamkeit und Ausdauer. „Wir wollen laufen, wir wollen eng am Puck sein. Das war ein echt guter Schritt in die richtige Richtung“, so Lapierre. Sowohl offensiv als auch defensiv ist das Spiel des EHC auf ständige Bewegung ausgelegt und kostet viel Kraft. Der Einsatz von vier Reihen ist damit unverzichtbar, und der Beitrag der jungen Spieler für Aubin dabei sehr willkommen. Drei Talente, Lukas Reichel (17), Fabian Dietz (20) und Sebastian Streu (19), erlebten ihr DEL-Debüt, „sie bringen Energie und Tempo, sie waren sehr gut“, sagte der Trainer.

Topteams sind schon bald die nächsten Gegner

Wie gut die Eisbären im Vergleich zur Konkurrenz mit ihrem neuen Stil nun tatsächlich gerüstet sind, wird sich schon bald zeigen. Die Topteams der Liga gehören zu den nächsten Herausforderern. „Andere werden sich auf uns einstellen. Aber wir sind reif genug und werden uns mit jedem Spiel weiter verbessern. Wenn wir tun, was wir tun sollen, werden wir eine gute Saison haben“, sagte Maxim Lapierre am Ende eines Abends, den sein Kollege Sebastian Dahm als „insgesamt super toll“ bezeichnete: „Das war alles, was ich erhofft habe.“

In diesen nächsten Spielen gegen Köln, München und Mannheim wird Dahm sicher weit mehr gefordert werden als gegen Wolfsburg. Dann muss sich auch erweisen, wie stark die neue Liebe zwischen ihm und den Fans der Eisbären wirklich ist.