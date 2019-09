Eisbären-Start: Ein Gefühl wie beim Auswärtsspiel

Weil der Fanbogen noch immer nicht an seinem neuen Ort steht, gehen viele Anhänger der Eisbären zwiegespalten in die Saison.

Berlin. Die Fans trafen sich am Freitagabend vor dem ersten Saisonspiel des EHC Eisbären in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen Wolfsburg dort, wo längst der Fanbogen stehen sollte. Statt in den Räumlichkeiten der Fankneipe kamen die Anhänger jedoch unter freiem Himmel zusammen. Erstmals seit sechs Jahren haben sie kein Dach über dem Kopf, um sich vor und nach den Spielen zu treffen. „Das fühlt sich heute für mich an wie ein Auswärtsspiel“, sagte Stefan Theile, einer der Initiatoren des Fanbogens.

An seinem bisherigen Platz an der Warschauer Brücke musste der Bogen im Sommer Baumaßnahmen weichen, bereits Anfang Mai war das neue Gelände an der Mühlenstraße an die Fans feierlich übergeben worden. Doch Baugrenzen, die anders als gedacht verlaufen, zogen alles in die Länge. Statt voller Vorfreude in die Saison zu gehen, haben etliche Fans zwiespältige Gefühle. „Viele hier sind ziemlich frustriert“, so Theile. Auch, weil seitens des Klubs und dessen Besitzer Anschutz, der die Container zur Verfügung stellt, offenbar nicht genug Handlungsschnelligkeit im Spiel war.

Nun fehlen Baugenehmigungen, doch ein Kompromiss ist gefunden. Die Aufstellung der Container wird neu geplant und damit der ganze Bogen anders aussehen, als die Fans es gern gehabt hätten. Doch wichtig ist jetzt, endlich voranzukommen. Bis Ende des Jahres könnte es dauern, bis der neue Fanbogen den Anhängern der Eisbären endlich wieder vor und nach den Spielen ein Dach über dem Kopf bietet.