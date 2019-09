Eisbären-Trainer Aubin: So tickt der neue Coach

Berlin. Rings um die Eisfläche werkeln etliche Arbeiter. Mehr sogar, als Spieler auf dem Eis trainieren. Einen Tag vor der ersten Saisonpartie des EHC Eisbären in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gibt es noch viel zu tun in der Mercedes-Benz Arena, die Tribünen müssen hergerichtet, die Verpflegungsstände auf den Ansturm der Fans vorbereitet werden. Nach der Einheit steht Serge Aubin in den Katakomben. „Das war mein erstes Training hier als Chefcoach der Eisbären“, sagt er und grinst: „Tolles Gebäude, es fühlt sich großartig an, hier zu sein.“

Die vergangenen Wochen verbrachte der neue Übungsleiter der Berliner mit seinem Team im Wellblechpalast, der Umzug in die große Halle ist der eindeutige Hinweis darauf, dass es jetzt ernst wird. Die Vorbereitung ist vorbei, gegen die Grizzlys Wolfsburg beginnt am Freitag die Jagd nach Punkten (19.30 Uhr). „Die Mannschaft ist dort, wo sie sein soll, aber es gibt noch Raum zum Wachsen“, sagt der Kanadier, dessen Aufgabe klar umrissen ist. Er soll die Berliner unter die besten Vier führen.

Der Trainer ist ein Freund des internen Wettbewerbs

Das ließe sich als hoher Druck interpretieren, dem Aubin ausgesetzt ist. Doch er fasst das anders auf: „Die Erwartungen sind hoch, aber das heißt, dass man eine tolle Möglichkeit hat.“ Nach Platz neun in der vorigen Hauptrunde haben die Eisbären ihr Team deutlich verändert, viele junge Spieler in die Mannschaft geholt. Gerade die jungen Leute sind es auch, die es dem Trainer angetan haben. „Sie machen mir Mut, sie heben das Tempo und setzen die älteren Spieler unter Druck. Interner Wettbewerb ist der einzige Weg, besser zu werden, dort machen wir auf jeden Fall Fortschritte“, sagt Aubin.

Für einen Trainer ist er selbst noch relativ frisch mit 44 Jahren. Deshalb finden sie bei den Eisbären, dass er gut zur neuen Philosophie passt. „Er ist ein Trainer einer neuen Generation, der viel mit den Spielern spricht“, sagt Sportdirektor Stéphane Richer. Auch bei den Vienna Capitals hat Aubin intensiv mit Talenten gearbeitet, gewann sogar 2017 den Titel in Österreich und schlug dabei die finanzstärkere Konkurrenz aus Salzburg. Ein wenig erscheint das inzwischen als das heimliche Vorbild für die Pläne der Eisbären im Kampf mit Mannheim und München.

Aubins Maxime: Jeden Tag das Beste fordern

Der Trainer als verkappter Star also, als Mann, der kleine Wunder vollbringen kann. Vielleicht nicht ganz, in Zürich und Hamburg blieb der Erfolg aus. Aber er ist trotz jungen Jahren schon recht erfahren. Aubin weiß, was er will und wie er es erreichen kann. Sein Ansatz beginnt auf der persönlichen Ebene. „Eine der wichtigsten Aufgaben des Trainerstabes ist es, Beziehungen zu den Spielern aufzubauen, damit jeder weiß, woran er ist“, so Aubin. Für ihn gehört dazu auch, den Spielern unmissverständlich zu erläutern, was er konkret sehen möchte.

Und zwar vor allem eines: „Serge ist jemand, der jeden Tag dein Bestes erwartet, in jedem Training“, erzählt Ryan McKiernan. Der Verteidiger spielte in Wien schon unter Aubin, und er war sehr froh, als er von der Verpflichtung des Trainers erfuhr. „Obwohl ich wusste, was auf uns zukommt.“ McKiernan meint das scherzhaft, deutet damit an, wie fordernd Aubin ist. Die Zusammenarbeit mit ihm empfindet er allerdings als sehr lohnend.

Schnell, aggressiv, mitreißend – so sollen die Eisbären spielen

Seinen neuen Kollegen konnte McKiernan helfen zu verstehen, was Aubin verlangt, wie er spielen möchte. Es dauerte lange, bis der Trainer seine Idee vermitteln konnte. Oft holte er die Profis zu ausgedehnten Erklärrunden auf dem Eis zusammen in der intensiven Vorbereitung. „Es ist viel für den Kopf gewesen, das hat man jedem in den ersten Spielen angemerkt“, sagt Stürmer Marcel Noebels. Alle fünf Feldspieler sind in der offensiven Ausrichtung unter Aubin gleichermaßen gefragt, alle Profis müssen enorm viel laufen, aggressiv sein. Noebels sieht schon jetzt einen Gewinn: „Für mich persönlich ist es eine Bereicherung, ihn als Trainer zu haben. Ich habe viel gelernt und das Gefühl, dass ich als Spieler noch etwas mehr aus mir herausholen kann.“

Die letzten Testspiele waren ein Beleg dafür, dass die Mannschaft langsam ihre Richtung findet. „Es ist ein Prozess, bis alle jedes Detail beherrschen. Sie kennen jetzt das System, aber wir müssen weiter daran arbeiten“, sagt Aubin, dessen Team das Spiel bestimmen soll und immer darum kämpfen, in Puckbesitz zu kommen. Das ist aufreibend, aber eben auch mitreißend, dynamisch. Und es funktioniert nur, wenn alle Spieler stets mit größter Leidenschaft dabei sind. Diese Emotionen möchte Aubin auf die Ränge in der Arena übertragen: „Wir wollen Berlin und unsere Fans stolz machen.“ Alle sollen sich zukünftig großartig fühlen, wenn sie bei den Eisbären sind.