Eishockey: Die DEL oder eine Liga verjüngt sich

Berlin. Am Sonnabend wurde es in Mannheim noch einmal nostalgisch, die Adler und ihre Fans feierten, und zwar den Titel 2019. Eine schöne Einstimmung auf die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL), die für den Meister am Freitag mit einem Auftritt in Nürnberg beginnt. Ein Spieler allerdings, der für die Adler lange eine Symbolfigur war, fehlte bei der festlichen Zeremonie. Marcus Kink (34) fühlte sich emotional überfordert und blieb dem Ganzen fern.

Was in Kink rumort, ist gewiss nachvollziehbar. Ganze 15 Jahre spielte der Stürmer in Mannheim, neun davon war er Kapitän, gewann 2018 mit der Nationalmannschaft Olympiasilber, hatte noch zwei Jahre Vertrag. Doch im Sommer wurde Kink mitgeteilt, dass er nicht mehr gebraucht wird in Mannheim. Ende einer Ära.

Ältere Deutsche haben es auf einmal schwer

Im Leistungssport wird mitunter sehr hart selektiert, und gerade Adler-Trainer Pavel Gross fährt in Mannheim einen radikalen Verjüngungskurs. Die rigorose Neuausrichtung des Klubs unter dem neuen Coach machte in der vergangenen Saison den Titelgewinn erst möglich. Und doch steht die Personalie Kink gerade exemplarisch für ein großes Thema in der Liga. Ältere deutsche Spieler haben es immer schwerer, ihre Plätze in den Klubs zu behaupten oder neue zu finden.

Kink hat bisher keinen, Martin Buchwieser (30) von den Eisbären musste gar in die zweite Liga nach Frankfurt, trotz Vertrags in Berlin. Es gibt genügend Beispiele. Denn wer in der DEL weiterhin 19 Feldspieler aufbieten will, muss mindestens zwei U23-Talente dabeihaben. In der Vorsaison war es ein U23-Akteur, übernächste Saison werden es drei Talente sein, die im Kader stehen müssen. Das führt zu Verwerfungen, auch zu Kritik vor allem seitens der erfahrenen Profis.

Drei 17-Jährige in der höchsten Spielklasse

„Eigentlich ist es schade, dass es überhaupt einer Regel bedarf, um talentierten jungen Profis die Chance zu geben, in der höchsten deutschen Spielklasse Fuß zu fassen“, sagte Christian Winkler, Manager von Vizemeister Red Bull München, der Fachzeitung „Eishockey News“. Bislang aber war das Vertrauen in die Talente wenig verbreitet. München zeigte es, Mannheim unter Gross auch. Als Teil der klubeigenen Strategie wurde dieser Ansatz Teil des Erfolgs bei beiden Vereinen. Mannheim entthronte München gerade erst nach drei Titeln in Serie.

Nach und nach setzen aber auch die anderen Klubs die neue DEL-Richtlinie um, Talente sind plötzlich heiß begehrt. Denn die zwei Plätze ungenutzt zu lassen und mit nur drei Reihen zu spielen, kann sich niemand mehr erlauben, wenn er Ambitionen hegt. „In der Konsequenz ist das nicht gut für die älteren deutschen Spieler“, sagt Niki Mondt, der Sportliche Leiter der Düsseldorfer EG. Gleich drei 17-Jährige spielen nun in der DEL, einer in München (John Jason Peterka), einer in Mannheim (Tim Stützle) und einer in Berlin (Lukas Reichel). Ein Novum.

Für die Klubs hat die neue Regel einen Spareffekt

Ganz unwillkommen ist der neue Trend den Klubs nicht, schließlich wurden gerade ältere deutsche Spieler in den vergangenen Jahren aufgrund der Gehaltsentwicklung zu sehr teuren Kaderposten. Selbst wenn die Leistung nicht mehr stimmte. Viele Manager sahen schlicht keine Alternativen zu diesen Profis, hätten ohne sie eher Wettbewerbsnachteile gegenüber der Konkurrenz vermutet. Der Zwang zur Verjüngung betrifft nun alle gleichermaßen – und entlastet sogar den Etat. Denn die Ausländerplätze werden nicht weniger, und diese Ausländer sind meist wesentlich preiswerter als die älteren deutschen Spieler. Nur diejenigen aus dieser Gruppe, die wirklich ihre Leistung bringen, müssen vor der neuen Regelung keine Angst haben.

An den grundsätzlichen Verhältnissen in der Liga ändert die Verjüngungskur nichts. Mannheim (16 Millionen Euro) und München (15,5) haben die größten Etats, die stärksten Kader und sind die Favoriten. „Es ist kein Geheimnis, dass wir wieder ein Wörtchen im Kampf um den Meistertitel mitreden wollen“, sagt Gross. In München fühlt sich der achtmalige DEL-Meistertrainer Don Jackson arg herausgefordert nach der Finalniederlage der Vorsaison: „Nach dem letzten Jahr haben wir etwas zu beweisen und müssen den nächsten Schritt wieder gehen.“

Köln, Düsseldorf, Ingolstadt und die Eisbären kämpfen um Top Vier

Die Übermacht dieser Klubs zu brechen, dürfte schwer werden für den Rest. „Es wird wohl niemand etwas dagegen tun können, dass sich deren Dominanz manifestiert“, sagt Ingolstadts Sportdirektor Larry Mitchell. Interessant aber ist der Blick zu den Kölner Haien (12,5), die mit Mike Stewart einen neuen Trainer haben, der zuletzt den Mittelklasseklub Augsburg ins Halbfinale führte. In Köln hat Stewart ganz andere Möglichkeiten, spannend also, wie er diese nutzt. Auch in Berlin (12) gibt man sich selbstbewusst. „Ich glaube, dass wir mit Mannheim und München mitspielen können“, sagt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer, der sein Team neu durchmischt hat und in Serge Aubin ebenfalls einen neuen Trainer aufbietet.

Die Eisbären wollen unter die Top Vier, Düsseldorf (11) oder Ingolstadt (10) haben ebenfalls das Zeug dazu. Um in das Duell um den Titel eingreifen zu können, sollte es aber kaum reichen. Spannender als der Zweikampf an der Spitze erscheint darum in nächster Zeit eher, welche Auswirkungen die U23-Regel auf die Zukunft der DEL noch hat.