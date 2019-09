Eisbären gleichen Bilanz mit Sieg im letzten Test aus

Mit dem 2:0 in Pardubice gewinnen die Eisbären das vierte Spiel in Folge und damit die Hälfte ihrer Testpartien.

Pardubice. Sechs Tage vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga haben die Eisbären Berlin ihr letztes Vorbereitungsspiel gewonnen. Beim HC Dynamo Pardubice, den die Berliner vor gut einer Woche in eigener Halle mit 5:4 besiegt hatten, setzte sich die Mannschaft von Trainer Serge Aubin am Samstagabend mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) durch. Die Tore für die Eisbären erzielten Sebastian Streu und Marcel Noebels.

In Tschechien mussten die Berliner mit Vincent Hessler, Kai Wissmann, Florian Busch, Louis-Marc Aubry, Sean Backman, James Sheppard und Mark Olver gleich auf sieben angeschlagene oder verletzte Spieler verzichten. Dafür hatten am Freitag die Einladungsspieler Piere-Cédric Labrie und Sebastian Streu einen Vertrag für die komplette Saison unterschrieben. Streu war es auch, der in Pardubice bereits in der dritten Minute die 1:0-Führung erzielte. Weitere Treffer sollten bis in das Schlussdrittel nicht fallen.

In der 47. Minute erzielte Marcel Noebels den 2:0-Endstand. Mit dem vierten Testspielsieg nacheinander scheint der Hauptstadtklub gut gerüstet für den DEL-Start am 13. September in eigener Halle gegen die Grizzlys Wolfsburg. Von insgesamt acht Testspielen gewannen die Berliner die Hälfte und kamen in der Vorbereitung immer zurecht mit den neuen Anforderungen, die Trainer Aubin an die Mannschaft spielerisch stellt.