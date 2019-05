Ein neuer Mann zwischen den Pfosten für die Eisbären

Berlin. Manch ein Fan mag dieser Tage etwas wehmütig werden, vielleicht sogar den Hang zum Ärger verspüren. Serge Aubin wird der neue Trainer des EHC Eisbären, ein Kanadier, der bei vielen Anhängern des Rekordmeisters der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht hoch in der Gunst steht.

Doch solch eine Personalie, Aubin stellt sich am Montagmittag erstmals im neuen Amt bei den Eisbären vor, lässt sich noch einigermaßen verschmerzen. Trainer sind trotz ihrer wichtigen Aufgabe eben nur Personen am Rande der Bande. Schwerer wiegt schon, wenn sich die Protagonisten auf dem Eis mit ihren Leistungen in die Herzen der Fans spielen, aber irgendwann nicht mehr gebraucht werden.

Dahm tritt mit Dänemark bei der WM an

Kevin Poulin, der Torhüter der vergangenen Saison, war so ein Spieler, der mit seiner teils spektakulären Art schnell die Zuneigung des Anhangs der Berliner gewann. Doch Poulin, der nach eigener Aussage gern beim EHC geblieben wäre, wird keinen Vertrag beim EHC mehr erhalten. Denn die Eisbären haben sich mit Sebastian Dahm auf einen Kontrakt für die neue Spielzeit geeinigt.

Dahm ist 32 Jahre alt, hat durch mehrere WM-Turniere mit Dänemark einige internationale Erfahrung. Auch bei den am Freitag in der Slowakei beginnenden Titelkämpfen gehört Dahm zum dänischen Kader. Ein Vorteil bei Dahm ist auf jeden Fall, dass er einen deutschen Pass besitzt, da seine Mutter eine Deutsche ist. Das gibt den Eisbären die Chance, die vom Kanadier Poulin frei werdende Lizenz in einen Feldspieler zu investieren.

Poulins schwieriger Charakter war wohl ein Problem

Wie sinnvoll der Tausch auf der Torhüterposition ist, muss sich erst noch zeigen. Poulin, immerhin mit viel NHL-Erfahrung und Olympia-Einsätzen, konnte auf starke Statistiken verweisen. Dennoch kreiden die Verantwortlichen beim EHC offenbar zum Großteil dem Torwart das Ausscheiden im Viertelfinale gegen München an. Außerdem spielt wohl sein eher schwieriger Charakter eine entscheidende Rolle. Er habe sich recht egoistisch präsentiert und ziemlich viel Unruhe in das Team gebracht.

Dahm soll in dieser Hinsicht ein wesentlich umgänglicherer Zeitgenosse sein. Zuletzt spielte der Deutsch-Däne zwei Jahre in Iserlohn, konnte allerdings nur in der ersten Saison überzeugen. Die vergangene Spielzeit verlief mit einer Fangquote von 89,7 Prozent sehr durchschnittlich – Poulin hatte trotz schwacher Leistungen der Eisbären immerhin 91,5 Prozent aufzuweisen in der Punkterunde.

Cüpper in Berlin, Franzreb in Weißwasser

Neben Dahm soll vor allem Marvin Cüpper (25) aufgebaut werden nach einer Saison, in der er verletzungsbedingt fast komplett ausgefallen war. Maximilian Franzreb (22), der bei den Berlinern zuletzt als Nummer zwei agierte, soll hauptsächlich bei Kooperationspartner Weißwasser in der zweiten Liga spielen.

Für Dahm, der im Nachwuchs in Schweden und Nordamerika Erfahrung gesammelt hat, in den USA auch seine ersten Profistationen durchlebte und danach in Dänemark und Österreich spielte, geht es nach der DEL-Saison, die mit Iserlohn auf dem vorletzten Platz endete, jetzt in der Slowakei weiter. Dort ist sein Team auch Gegner der deutschen WM-Mannschaft.

Die Auftritte der Dänen dürften für viele Fans des EHC nun von besonderem Interesse sein. Schließlich können sie Hinweise geben, ob Wehmut tatsächlich angebracht ist oder die Vorfreude auf einen neuen Helden im Tor steigt.

